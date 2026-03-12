Ramona Olaru era cât pe ce să leșine când a văzut factura la curent: aproape 1.000 de euro! Asistenta TV spune că în apartament are doar electrocasnice obișnuite, nimic care să consume ca o uzină. A sunat la compania de energie, dar a primit explicații diferite de fiecare dată. Ca să verifice, a oprit curentul câteva ore și… surpriză: contorul nu arăta nimic suspect. Cum răspunsuri clare nu a primit, iar somațiile de plată tot veneau, Ramona a decis rapid: schimbă furnizorul, înainte să rămână și fără bani, și pe întuneric!

Elena Udrea, vizitată de 156 de ori în închisoare de fiica ei. A făcut bilanțul celor trei ani petrecuți la Penitenciarul Târgșor și spune că a fost una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Sprijinul principal? Credința… și vizitele fiicei sale. Eva Maria a trecut pragul închisorii de 156 de ori ca să-și vadă mama! Udrea a glumit amar spunând că fetița „aproape că a făcut pușcărie o dată cu ea”. Eliberată în iulie 2025, fostul ministru al turismului încearcă acum să recupereze timpul pierdut și să se bucure cât mai mult de viața de familie.

Ce planuri are Alexandra Căpitănescu înainte de a urca pe scena Eurovision din Austria? La doar 22 de ani, Alexandra Căpitănescu se pregătește să reprezinte România la Eurovision 2026, la Viena. Dar înainte de repetiții și emoții, artista are un plan clar: tur de muzee! Spune că vrea să viziteze cât mai multe locuri culturale din oraș, chiar dacă programul va fi aglomerat. În rest, rămâne concentrată pe concurs: își promovează piesa intens online și pregătește colaborări cu alți artiști. Iar pauză vocală? Nici vorbă! Alexandra spune că vocea ei este în formă maximă și gata de show.

Cum arată palatul lui Gigi Becali din centrul Capitalei? Omul de afaceri a scos din buzunar, acum 20 de ani, aproximativ șapte milioane de euro, iar apoi a mai investit alte milioane în renovări. O mișcare mai mult decât bună, ținând cont că acum este evaluat la 25 de milioane de euro. În plus, clădirea este una inspirată din celebrul Palais Biron din Paris, are peste 100 de ani istorie și a trecut prin multe mâini: de la boieri și industriași, până la fostul premier Petru Groza și chiar Ambasada Argentinei.

Dragoș Bucur se transformă încet-încet într-un agricultor veritabil! Actorul pare tot mai departe de viața agitată din București și tot mai aproape de… fermă. Mutat la țară cu familia, prezentatorul de la „Visuri la cheie” a trecut rapid de la grădinărit la un mic zoo: patru oi, doi măgari, doi cai, un porc, cinci câini și o mulțime de păsări. Dragoș Bucur împărtășește des momentele din viața rurală cu fanii online, însă, printre hrănit animale și planuri pentru grădină, spune că îi e dor și de proiecte de ficțiune pe marele ecran.

