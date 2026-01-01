Sfaturile experților din domenii precum casă și copii, locuri de muncă, sănătate și horticultură, cu privire la sarcini la care pur și simplu putem renunța și probleme pe care le putem elimina de pe griji, publicate de The Guardian pentru începutul noului an.
În loc să adaugi și mai multe pe lista ta de lucruri de făcut, de ce să nu te hotărăști să elimini ceva de pe ea?
- Nu trebuie să împăturești fiecare haină: un sertar dezordonat de lenjerie este suficient de organizat.
- Trimite mai puține e-mailuri, pentru că fiecare mesaj în plus îți aduce altele înapoi.
- Munca superficială din inbox și mesagerie îți consumă energia fără rezultate reale.
- Renunță la suplimentele alimentare inutile – nu înlocuiesc un stil de viață sănătos.
- O ținută într-o singură culoare te face să pari automat bine pus la punct.
- Poți renunța la cremă hidratantă dacă folosești o cremă de protecție solară bună.
- Pentru îngrijirea pielii sunt suficiente unul-două produse bine formulate.
- Nu-ți verifica zilnic investițiile dacă ai un plan pe termen lung.
- În bucătăria sud-asiatică, mai puține condimente folosite corect dau gust mai bun.
- Mâncarea zilnică nu trebuie să impresioneze, ci să hrănească.
- Dacă ești dezordonat, dă haosului un loc al lui în loc să lupți cu el.
- Copiii cresc mai bine când nu le rezolvi tu fiecare problemă.
- Grădina se descurcă adesea mai bine fără pesticide.
- Mișcarea ușoară ajută mai mult la recuperare decât forțarea corpului obosit.
- Exercițiile simple sunt la fel de eficiente precum cele complicate.
- Stretchingul de final nu este obligatoriu dacă nu îți face plăcere.
- Durerea de picioare se rezolvă prin cauză, nu prin pantofi mai moi.
- Rețetele simple, cu puține ingrediente, sunt adesea cele mai bune.
- Probioticele din alimentație sunt mai eficiente decât cele din pastile.
- Petele se scot mai bine când știi ce le-a produs, nu cu soluții la întâmplare.
- Nu programa sexul ca pe o sarcină, ci ca pe un timp petrecut special.
- Cafeaua bună începe cu boabe bune, nu cu aparate sofisticate.
- Renunță fără vină la cărțile, filmele sau spectacolele care nu-ți plac.
- Nu trebuie să stai la o petrecere mai mult decât îți face bine.
- Nu-ți compara viața sexuală cu a altora.
- În timpul intimității, concentrează-te pe ce simți, nu pe cum arăți.
- Pentru grupuri mari, folosește instrumente simple de programare, nu mesaje interminabile.
- În vacanță, fă mai puțin ca să trăiești mai mult.
- Ia-ți o zi liberă după călătorii pentru a reveni treptat la ritm.
- Vinul bun nu trebuie să fie scump sau din sticlă.
- În amenajarea casei, mai puține obiecte înseamnă mai multă claritate.
- Copiii nu au nevoie de petreceri extravagante ca să fie fericiți.
- Micile interacțiuni zilnice pot combate singurătatea.
- Poartă ce îți place, nu ce „se potrivește” vârstei sau corpului tău.
- Nu-ți hrăni animalul înainte de o vizită stresantă la veterinar.
- Când cauți un job, rețelele contează mai mult decât aplicațiile în masă.
- Sfaturile financiare de pe internet nu rezolvă anxietatea legată de bani.
- În perioade de criză, mănâncă suficient și renunță la diete.
- Conflictele gestionate sănătos pot apropia oamenii.
- În fața durerii altuia, prezența tăcută valorează mai mult decât sfaturile.
- La renovări, orientarea casei față de soare este esențială.
- Nu-ți amenaja casa pentru viitorii cumpărători, ci pentru tine.
- Obsesia pentru autooptimizare este adesea anxietate mascată.
- Poți renunța la obiecte cu valoare sentimentală fără vinovăție.
- Nu-ți planifica rigid cariera – adaptabilitatea contează mai mult.
- Performanțele măsurabile ale copiilor nu definesc cine devin ca oameni.
- Emoțiile tale sunt responsabilitatea ta, nu a partenerului.
- Nu-ți trăi viața pentru a o posta online.
- Copiii învață mai mult din ce ești decât din ce le spui.
- Renunță la prejudecățile legate de vârstă – îmbogățesc relațiile.
- Nu te consuma cu ce fac alții, ci cu felul în care reacționezi tu.
- Dacă nimic nu funcționează, începe prin a spune mai des „nu”.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Elle.ro
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Adevarul.ro
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești
Fanatik.ro
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Elle.ro
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
ObservatorNews.ro
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Mediafax.ro
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.