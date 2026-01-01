Sfaturile experților din domenii precum casă și copii, locuri de muncă, sănătate și horticultură, cu privire la sarcini la care pur și simplu putem renunța și probleme pe care le putem elimina de pe griji, publicate de The Guardian pentru începutul noului an.

În loc să adaugi și mai multe pe lista ta de lucruri de făcut, de ce să nu te hotărăști să elimini ceva de pe ea?

Nu trebuie să împăturești fiecare haină: un sertar dezordonat de lenjerie este suficient de organizat.

Trimite mai puține e-mailuri, pentru că fiecare mesaj în plus îți aduce altele înapoi.

Munca superficială din inbox și mesagerie îți consumă energia fără rezultate reale.

Renunță la suplimentele alimentare inutile – nu înlocuiesc un stil de viață sănătos.

O ținută într-o singură culoare te face să pari automat bine pus la punct.

Poți renunța la cremă hidratantă dacă folosești o cremă de protecție solară bună.

Pentru îngrijirea pielii sunt suficiente unul-două produse bine formulate.

Nu-ți verifica zilnic investițiile dacă ai un plan pe termen lung.

În bucătăria sud-asiatică, mai puține condimente folosite corect dau gust mai bun.

Mâncarea zilnică nu trebuie să impresioneze, ci să hrănească.

Dacă ești dezordonat, dă haosului un loc al lui în loc să lupți cu el.

Copiii cresc mai bine când nu le rezolvi tu fiecare problemă.

Grădina se descurcă adesea mai bine fără pesticide.

Mișcarea ușoară ajută mai mult la recuperare decât forțarea corpului obosit.

Exercițiile simple sunt la fel de eficiente precum cele complicate.

Stretchingul de final nu este obligatoriu dacă nu îți face plăcere.

Durerea de picioare se rezolvă prin cauză, nu prin pantofi mai moi.

Rețetele simple, cu puține ingrediente, sunt adesea cele mai bune.

Probioticele din alimentație sunt mai eficiente decât cele din pastile.

Petele se scot mai bine când știi ce le-a produs, nu cu soluții la întâmplare.

Nu programa sexul ca pe o sarcină, ci ca pe un timp petrecut special.

Cafeaua bună începe cu boabe bune, nu cu aparate sofisticate.

Renunță fără vină la cărțile, filmele sau spectacolele care nu-ți plac.

Nu trebuie să stai la o petrecere mai mult decât îți face bine.

Nu-ți compara viața sexuală cu a altora.

În timpul intimității, concentrează-te pe ce simți, nu pe cum arăți.

Pentru grupuri mari, folosește instrumente simple de programare, nu mesaje interminabile.

În vacanță, fă mai puțin ca să trăiești mai mult.

Ia-ți o zi liberă după călătorii pentru a reveni treptat la ritm.

Vinul bun nu trebuie să fie scump sau din sticlă.

În amenajarea casei, mai puține obiecte înseamnă mai multă claritate.

Copiii nu au nevoie de petreceri extravagante ca să fie fericiți.

Micile interacțiuni zilnice pot combate singurătatea.

Poartă ce îți place, nu ce „se potrivește” vârstei sau corpului tău.

Nu-ți hrăni animalul înainte de o vizită stresantă la veterinar.

Când cauți un job, rețelele contează mai mult decât aplicațiile în masă.

Sfaturile financiare de pe internet nu rezolvă anxietatea legată de bani.

În perioade de criză, mănâncă suficient și renunță la diete.

Conflictele gestionate sănătos pot apropia oamenii.

În fața durerii altuia, prezența tăcută valorează mai mult decât sfaturile.

La renovări, orientarea casei față de soare este esențială.

Nu-ți amenaja casa pentru viitorii cumpărători, ci pentru tine.

Obsesia pentru autooptimizare este adesea anxietate mascată.

Poți renunța la obiecte cu valoare sentimentală fără vinovăție.

Nu-ți planifica rigid cariera – adaptabilitatea contează mai mult.

Performanțele măsurabile ale copiilor nu definesc cine devin ca oameni.

Emoțiile tale sunt responsabilitatea ta, nu a partenerului.

Nu-ți trăi viața pentru a o posta online.

Copiii învață mai mult din ce ești decât din ce le spui.

Renunță la prejudecățile legate de vârstă – îmbogățesc relațiile.

Nu te consuma cu ce fac alții, ci cu felul în care reacționezi tu.

Dacă nimic nu funcționează, începe prin a spune mai des „nu”.

