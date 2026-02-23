Peter Mandelson (72 de ani) este suspectat de „abateri în exercitarea unei funcţii oficiale”.

BBC şi Sky News au difuzat imagini cu fostul ambasador ieșind din domiciliul său din centrul Londrei însoţit de un bărbat şi o femeie, care l-au escortat către o maşină fără însemne.

Arestarea lui Mandelson are loc la patru zile după reținerea fostului prinţ Andrew, eliberat între timp. Fratele regelui Charles al III-lea este suspectat, de asemenea, de faptul că a transmis informaţii lui Jeffrey Epstein pe când era reprezentant special al Regatului Unit pentru Comerţ, în perioada 2001 – 2011.

Poliţia londoneză a anunțat pe 3 februarie deschiderea unei anchete împotriva lui Peter Mandelson, după ce documentele făcute publice din dosarul Epstein sugerau că i-a transmis defunctului finanţist american informaţii susceptibile să influenţeze pieţele, pe când era prim-secretar de stat în guvernul laburistului Gordon Brown, în perioada 2008 – 2010.

Trei zile mai târziu, poliţia a percheziționat cele două reşedinte ale lui Mandelson, în cartierul Camden din Londra şi în Wiltshire, în sud-vestul Angliei.

Aceste evoluţii au fragilizat guvernul condus de laburistul Keir Starmer, acuzat că l-a numit pe Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington, în 2024, deși ştia că fostul ministru şi fost comisar european însărcinat cu Comerţul i-a rămas apropiat lui Epstein după condamnarea acestuia pentru infracţuni sexuale.

Keir Starmer, care l-a rechemat pe Mandelson în septembrie 2025, le-a prezentat scuze victimelor lui Epstein, iar atât şeful său de cabinet, cât şi directorul său de comunicare au demisionat.

Guvernul britanic s-a angajat să publice toate documentele legate de nominalizarea şi revocarea lui Peter Mandelson.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE