Veteran al scenei romanesti, Adrian Enache este subiectul unei carti, “Alergand dupa o stea”, scrisa de Arina Avram, ce va fi lansata maine, la ora 12.00, la Muzeul de Istorie (Salonul de Carte si Presa). Cartea continua practic povestea inceputa in prima ei editie, cu acelasi titlu, lansata la Festivalul “Cerbul de Aur” – 1997, in care o tanara isi deapana iubirea sa imaginara cu o vedeta a muzicii, in persoana solistului cu origini galatene. La intalnirea prilejuita de lansarea cartii va fi prezent si Adrian Enache.

