Afacerea cu un singur soi de fructe cu care o familie vrea să dea lovitura: a investit 300.000 de euro în 5 hectare

O familie încearcă să dea lovitura cu un singur soi de fructe, după ce au investit 300.000 de euro în 5 hectare.

Familia a investit 300.000 de euro într-o plantație de nuci

Miodrag Pavlović, un agricultor din Skupljen, o mică localitate din apropierea orașului Vladimirci, a investit peste 300.000 de euro într-o plantație de nuci, cea mai mare din regiune, potrivit Blic.rs. Pe o suprafață de cinci hectare, familia Pavlović a plantat 1.200 de pomi din soiul Chandler, cunoscut pentru productivitatea și calitatea fructelor sale.

„Este o muncă grea pentru oricine se apucă de așa ceva. Necesită mult efort, multă muncă și multe sacrificii. Noi am investit peste 300.000 de euro aici. La început nu am avut toate utilajele necesare, așa că unele lucruri le facem manual. Dar, cu sprijinul familiei mele și al soției, am reușit să mergem mai departe”, a declarat Miodrag Pavlović pentru portalul sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Agricultorii se așteaptă să facă 50 de kilograme de nuci/pom

Plantația este situată în regiunea Posavotamnava și este irigată cu apă extrasă dintr-un puț adânc de 236 de metri. Deși pomii sunt încă tineri, familia Pavlović a observat deja primele nuci pe ramuri. Primele roade sunt așteptate în 2027, iar producția estimată pe viitor este de aproximativ 50 de kilograme de nuci per pom, cu condiția respectării tuturor măsurilor agrotehnice necesare.

„Acest soi, Chandler, este foarte bun, de calitate. Poți să spargi coaja cu mâna, iar miezul este extrem de frumos și sănătos. Este un soi turco-american, foarte popular la nivel global în ultimii ani, și mulți oameni îl preferă pentru cultivare”, a mai explicat Miodrag Pavlović. Pentru nimeni nu mai este un secret nici faptul că miezul de nucă are numeroase beneficii pentru memorie, piele și sistemul imunitar.

Familia speră să transforme plantația de nuci într-o sursă de venit pentru următoarele generații

Familia își împarte viața între Skupljen și Viena, dar nutrește speranța că această investiție va deveni o sursă de venit stabilă pentru generațiile viitoare.

„Noi am vrut să investim tot ce avem aici, pentru ca într-o zi copiii noștri să poată prelua afacerea și să trăiască din ea. Dacă lucrurile merg bine, poate vom cumpăra încă cinci hectare și vom extinde plantația”, a adăugat Miodrag.

Soția lui, Ljubica Pavlović, este optimistă în privința viitorului: „Noi sigur ne vom întoarce, dar despre copii nu putem spune sigur. Totuși, fiul nostru iubește Serbia și, probabil, se va întoarce și el”.