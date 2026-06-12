48 de echipe, 104 meciuri și bilete gratuite

Cupa Mondială 2026 va aduce pe teren 48 de echipe și un total de 104 meciuri, desfășurate în trei țări gazdă: SUA, Mexic și Canada. Suporterii care aleg să rezerve cazare prin Airbnb, în unități marcate cu un simbol de fotbal, vor primi bilete gratuite pentru fiecare persoană inclusă în rezervare. Acest parteneriat între Airbnb și FIFA are ca scop facilitarea accesului fanilor la eveniment.

„Gazdele Airbnb nu oferă doar un loc de cazare – ele oferă o modalitate autentică de a experimenta destinația”, a declarat Dave Stephenson, directorul de afaceri al Airbnb.

„În această Cupă Mondială, fac ceva extraordinar: ajută fanii să-și urmeze echipele oriunde îi duce turneul, cu bilete gratuite incluse în anumite locuințe din fiecare oraș-gazdă”, a mai adăugat Stephenson.

Calendarul rezervărilor și orașele-gazdă

Suporterii pot începe să caute unitățile participante pentru a asigura biletele gratuite. Rezervările pentru faza grupelor și optimile de finală au început pe 10 iunie în orașe precum Los Angeles, Boston, Monterrey, New York/New Jersey, Mexico City, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City și Dallas. Pentru partidele din optimi, rezervările vor fi disponibile din 18 iunie în Philadelphia, Houston, New York/New Jersey, Mexico City, Dallas și Seattle.

Semifinalele vor avea loc în orașele Dallas și Atlanta, cu rezervări disponibile începând din 9 iulie, iar fanii care doresc să participe la marea finală de pe MetLife Stadium din New Jersey pot rezerva cazare începând cu 16 iulie.

Prețurile cazărilor și controversele legate de bilete

Prețul mediu pentru o noapte de cazare în unitățile participante este de 385 de dolari (aproximativ 333 de euro).

Cu toate acestea, Cupa Mondială din 2026 a stârnit controverse legate de prețurile biletelor. În luna mai, autoritățile din statele New York și New Jersey au inițiat investigații privind metodele de „prețuri variabile” utilizate de FIFA, care ajustează constant tarifele în funcție de cerere și disponibilitate. Criticii au acuzat FIFA că induce în eroare fanii cu privire la prețuri și la alocarea locurilor.

În Europa, organizația Euroconsumers a semnalat probleme similare, subliniind că mulți suporteri nu au avut acces la bilete accesibile din cauza practicilor de „prețuri variabile”.

Deși FIFA a promis bilete de la 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pentru meciurile din faza grupelor, prețurile au crescut până la 4.185 de dolari (aproximativ 3.628 de euro) pentru finală.

„Să punem capăt acestei dinamici de prețuri. Să fim foarte clari cu privire la câte bilete mai aveți și pentru ce locuri. Anunțați cu transparență totală care vor fi prețurile” a declarat Els Bruggeman, șefa politicilor și aplicării legii la Euroconsumers.

Platforma de revânzare FIFA, o sursă de nemulțumiri

Problemele sunt amplificate de platforma oficială de revânzare FIFA, care percepe o taxă de 15% atât de la cumpărători, cât și de la vânzători.

Potrivit Financial Times, până la 180.000 de bilete erau disponibile pe platformele de revânzare oficiale cu doar câteva ore înainte de meciuri, alimentând temerile privind locuri goale și atmosfere slabe în stadioane.

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