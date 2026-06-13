Ce se întâmplă cu genunchii în timpul alergării

De fiecare dată când piciorul atinge solul, genunchii suportă o greutate de trei până la șase ori mai mare decât greutatea corpului. Această presiune repetitivă poate afecta articulația genunchiului, în special cartilajul, ligamentele și tendoanele. Probleme frecvente care pot apărea includ:

  • Sindromul dureros femuro-patelar (genunchiul alergătorului) – Durere în jurul rotulei cauzată de suprasolicitare sau aliniere incorectă.
  • Sindromul de bandă iliotibială – Tensiune în banda iliotibială, provocând durere pe partea exterioară a genunchiului.
  • Rupturi de menisc – Leziuni ale cartilajului care amortizează articulația genunchiului.

Alegerea unei suprafețe potrivite poate reduce impactul asupra genunchilor și riscul de accidentări.

Banda de alergare: avantaje și dezavantaje

Avantaje:

  • Suprafață amortizată – Benzile de alergare sunt proiectate pentru a absorbi șocurile, reducând impactul asupra genunchilor. Ideale pentru cei care se recuperează după accidentări.
  • Teren uniform – Riscul de accidentări din cauza unui sol denivelat este redus.
  • Antrenamente personalizabile – Ajustarea vitezei și a înclinației poate ajuta la întărirea mușchilor din jurul genunchilor.
  • Mediu controlat – Fără influența vremii nefavorabile, cum ar fi ploaia sau zăpada.

Dezavantaje:

  • Mișcare repetitivă – Lipsa variației poate duce la suprasolicitarea anumitor mușchi.
  • Modificarea formei de alergare – Mișcarea benzii poate schimba postura naturală, redistribuind presiunea asupra genunchilor.

Alergatul pe asfalt: avantaje și dezavantaje

Avantaje:

  • Forma naturală de alergare – Mișcarea pe teren natural menține alinierea articulațiilor.
  • Teren variat – Pantele naturale și schimbările de suprafață implică mai mulți mușchi.
  • Beneficii mentale – Aerul proaspăt și peisajele schimbătoare îmbunătățesc starea de spirit și concentrarea.

Dezavantaje:

  • Impact crescut – Suprafața dură poate crește riscul de afecțiuni ale genunchilor.
  • Riscul terenului denivelat – Crăpături și gropi pot provoca accidentări.
  • Factori de mediu – Condițiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia sau gheața, pot crește riscul de alunecare.

Cum să alegi suprafața potrivită

Conform dcphysiotherapy.com.au, decizia depinde de nevoile tale specifice:

Alege banda de alergare dacă:

  • Te recuperezi după o accidentare și ai nevoie de o suprafață cu impact redus.
  • Preferi să controlezi înclinația și intensitatea antrenamentului.
  • Vrei să eviți condițiile meteo extreme.

Alege asfaltul dacă:

  • Dorești o formă naturală de alergare și beneficii mentale.
  • Ai genunchi sănătoși și vrei să îți îmbunătățești rezistența pe teren variat.
  • Găsești motivantă alergarea în aer liber.

Cele mai bune suprafețe pentru alergat

Dacă te întrebi care sunt, în general, cele mai bune suprafeţe de alergare, iată o ierarhie de la cele mai potrivite la cele mai nepotrivite:

1. Poteci de pădure – Terenurile naturale, cum ar fi potecile de pădure, oferă o amortizare excelentă, reducând impactul asupra genunchilor, informează bollsen.co.uk. De asemenea, suprafețele neuniforme solicită mușchii stabilizatori, contribuind la îmbunătățirea echilibrului. *

Avantaje:

  • Amortizare naturală.
  • Îmbunătățește echilibrul prin activarea mușchilor stabilizatori.
  • Reduce oboseala mentală datorită mediului natural.

Dezavantaje:

  • Risc de accidentări, cum ar fi entorsele.

2. Iarbă sau gazon – Iarba este ideală pentru alergătorii cu genunchi sensibili sau pentru cei în recuperare. Suprafața moale oferă o protecție excelentă articulațiilor.

Avantaje:

  • Cea mai bună amortizare pentru articulații.
  • Întărește mușchii piciorului.

Dezavantaje:

  • Suprafața poate fi alunecoasă sau neuniformă.

3. Banda de alergare – Pentru cei care preferă alergatul în interior, banda de alergare este o opțiune sigură, echipată cu tehnologie de absorbție a șocurilor.

Avantaje:

  • Nivel de amortizare ajustabil.
  • Mediu controlat, fără influențe meteorologice.

Dezavantaje:

  • Experiență monotonă.
  • Angajare musculară redusă față de alergarea în aer liber.

Cele mai nepotrivite suprafețe pentru alergat

1. Asfalt – Asfaltul este popular, dar pune presiune mare pe articulații. Conform studiilor, impactul pe asfalt poate contribui la accidentări cronice dacă nu sunt folosite încălțări corespunzătoare.

Probleme:

  • Amortizare minimă.
  • Risc de accidentări prin suprasolicitare.

2. Beton – Betonul este cea mai dură suprafață pentru alergat, oferind zero amortizare. Fiecare pas crește stresul asupra genunchilor.

De ce să eviți:

  • Stres maxim asupra articulațiilor.
  • Risc crescut de accidentări pe termen lung.

Alternativă:

  • Alege parcurile din apropiere sau o bandă de alergare.

Ce spun studiile despre suprafaţa potrivită pentru alergat

O cercetare recunoscută evidențiază că suprafețele moi, precum iarba sau potecile, reduc impactul asupra articulațiilor cu până la 40% comparativ cu asfaltul. De asemenea, alergatul pe bandă cu tehnologie de absorbție a șocurilor scade stresul articular cu 30%, făcându-l o soluție excelentă pentru alergătorii urbani.

Sfaturi pentru protejarea genunchilor pe orice suprafaţă

Indiferent de suprafața aleasă, iată câteva recomandări:

  • Încălzire: Realizează exerciții de stretching dinamic înainte de alergare.
  • Întărirea picioarelor – Include exerciții precum genuflexiunile și fandările în rutina ta.
  • Formă corectă – Aterizează ușor și menține abdomenul activ pentru a reduce tensiunea asupra genunchilor. Focalizează-te pe pași scurți și ușori.
  • Antrenament diversificat – Adaugă activități cu impact redus, cum ar fi înotul sau ciclismul.
  • Încălțăminte potrivită – Alege pantofi sport cu amortizare adecvată.
  • Variază suprafețele – Alternează tipurile de teren pentru a evita suprasolicitarea.

Alegerea suprafeței potrivite și aplicarea acestor sfaturi te vor ajuta să te bucuri de alergare fără dureri sau accidentări. Dacă te-ai hotărât unde să faci următorul antrenament, dar nu ai echipamentul necesar, să ştii că poţi plasa o comandă cu livrare rapidă către un magazin de specialitate prin intermediul platformei Bringo!

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