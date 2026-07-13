Comisia Europeană a aprobat renegocierea PNRR

Comisia Europeană a probat propunerea pentru renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență. România riscă să piardă finanțări europene majore, în contextul întârzierilor în reformele esențiale din PNRR. De exemplu, reforma salarizării a fost mutată din cererea de plată 3 în cererea de plată 6, subliniind lipsa de progrese concrete.

Următorul pas procedural este aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, programată pentru data de 7 august. În contextul crizei politice, România riscă să piardă 4,5 miliarde de euro din PNRR pentru spitale, autostrăzi și școli.

„O veste bună, în exclusivitate, de la Bruxelles: Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR.

Urmează ultimul pas: aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august. După luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiții și cât mai mulți bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise”, a transmis Dragoș Pîslaru, într-un mesaj pe Facebook.

Criză politică afectează implementarea PNRR

În ciuda progreselor de la Bruxelles, implementarea PNRR în România este afectată de blocaje politice interne. Spre exemplu, Sorin Grindeanu a anunțat recent că partidul său nu va susține legea salarizării unitare și a sugerat inclusiv obstrucționarea reformei privind integritatea în funcția publică.

Dragoș Pîslaru critică atitudinea social-democraților precizând că aceste acțiuni riscă să compromită accesarea fondurilor europene vitale pentru dezvoltarea României,

„În timp ce la Bruxelles obținem rezultate fantastice, la București, domnul Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării și amenință că va sabota și reforma privind integritatea în funcția publică.

Nu poți pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană și, în același timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poți spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR”, a mai precizat Dragoș Pîslaru, în postarea sa.

Pîslaru spune care sunt problemele care împiedică atragerea fondurilor din PNRR

Dragoș Pîslaru susține că în ultimii ani, România s-a confruntat cu multiple întârzieri în implementarea unor reforme esențiale asumate prin PNRR. Ministrul interimar a vorbit în postarea sa despre reformele care au întâmpinat probleme:

„Pe salarizarea unitară: reforma a fost amânată succesiv și împinsă dintr-o cerere de plată în alta. Chiar domnul Grindeanu recunoaște astăzi că jalonul a fost mutat din cererea de plată 3 în cererea de plată 6. Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârșit livrată, ni se spune din nou: nu votăm.

Pe integritatea în funcția publică, în loc să discutăm despre cum întărim Agenția Națională de Integritate și cum construim instituții mai puternice și mai credibile, PSD încearcă să mute discuția spre Dominic Fritz și alte cazuri individuale. Este o diversiune. Reforma nu este despre un om, un partid sau un dosar. Este despre capacitatea statului român de a avea reguli clare și instituții eficiente pentru apărarea integrității în funcția publică.

Pe reforma urbanismului, România a pierdut ani întregi în blocaje și conflicte privind competențele de emitere a autorizațiilor de construire, inclusiv în disputa dintre administrațiile PSD de sector și Primăria Capitalei. În loc să modernizăm legislația și să reducem birocrația, interesele politice locale au ținut reforma pe loc.

Pe decarbonizare, din nou, reformele au fost împinse până în ultimul moment, iar România a ajuns să negocieze sub presiunea termenelor-limită și a riscului de a pierde fonduri europene”, a mai transmis ministrul interimar al Fondurilor Europene.

Dragoș Pîslaru face apel la responsabilitate din partea partidelor politice

În acest context, Dragoș Pîslaru face un apel ferm către clasa politică din România, în special către PSD:

„A venit momentul să dovediți că vă pasă cu adevărat de interesul național. Nu puneți viitorul României în pericol pentru agenda voastră politică măruntă”, a mai scris ministrul, pe Facebook.

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