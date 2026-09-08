Laura Cosoi a trăit momente pline de emoție la începutul anului școlar. Actrița a fost prezentă alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, în curtea școlii, pentru a-i fi alături Verei Maria, care a pășit pentru prima dată în clasa pregătitoare.

Pentru acest eveniment special, prezentatoarea TV a ales o rochie neagră lejeră și o pereche de încălțăminte comodă, adaptată pentru festivitatea din curtea instituției de învățământ. Vera a purtat uniforma clasică, o fustă plisată de culoare închisă și o cămașă cu guler brodat, având un buchet de flori albe în mână.

Prima zi de școală a fost urmată de sărbătoarea de Sfânta Maria, ziua de nume a Verei. Cu această ocazie, Laura Cosoi a împărtășit cu comunitatea sa online gândurile despre trecerea rapidă a timpului și despre cât de repede cresc copiii. Vedeta a mărturisit că începutul de an școlar reprezintă o nouă lecție pentru părinți despre importanța fiecărui moment de început.

Laura Cosoi alături de soț și de fetele lor, în prima zi de școală a Verei Libertatea

„Două zile speciale, una după alta, pentru Vera noastră. Ieri a fost prima ei zi de școală. Un pas mare într-o lume nouă, cu ghiozdanul în spate, curiozitate în privire și atâtea lucruri frumoase înainte. Pentru ea începe o aventură, iar pentru noi încă o lecție despre cât de repede cresc copiii și cât de prețioase sunt toate aceste «prime dăți». Iar astăzi este din nou ziua ei. Vera Maria își sărbătorește ziua de nume, de Sfânta Maria, și o sărbătorim așa cum ne place nouă cel mai mult: în familie, împreună”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Odată cu reluarea cursurilor, actrița a făcut și o scurtă trecere în revistă a etapelor în care se află toate cele cinci fiice ale sale.

Rita a început clasa a doua, Vera a pășit în clasa pregătitoare, Lara a mers în grupa mijlocie la grădiniță, Aida a început al doilea an de creșă, iar mezina familiei, Nina, se află încă în perioada de alăptare. Vedeta a subliniat că parcurgerea simultană a unor etape atât de diferite din viața copiilor le oferă o dinamică plină de energie și bucurie în fiecare zi.