Din 1950 până în prezent, SUA și Franța au deversat peste 200.000 de butoaie cu deșeuri radioactive în Oceanul Atlantic. Analizele arată modificări majore ale ecosistemului marin.

Descoperirile expedițiilor în abisul oceanului

Peste 200.000 de containere metalice încărcate cu deșeuri radioactive se află pe fundul Oceanului Atlantic de Nord-Est, la adâncimi cuprinse între 3.000 și 5.000 de metri, acoperind o suprafață de peste 14.500 de kilometri pătrați, relatează Sciences&Vie.

Aceste deversări au fost realizate între anii 1949 și 1990 de către 14 țări, printre care Marea Britanie (care a efectuat majoritatea operațiunilor), Franța și Belgia. Practica s-a oprit definitiv abia în 1993, după însprirea reglementărilor stabilite prin Convenția de la Londra.

Materialele fuseseră încapsulate într-o matrice de beton sau bitum înainte de a fi deversate. Metoda urma să asigure o izolare pentru doar 20 de ani.

Strategia autorităților din secolul trecut se baza pe presupunerea că deșeurile se vor dilua treptat în imensitatea oceanului odată ce containerele se vor degrada, fără să existe vreun plan de recuperare sau monitorizare pe termen lung.

Adoptată în 1972, Convenția de la Londra a restricționat progresiv deversarea deșeurilor în mare. Practica a încetat în 1993. Butoaiele zăcuseră nesupravegheate pe fundul mării timp de decenii, iar operațiunile de deversare în adâncime nu fuseseră însoțite de niciun program de monitorizare.

Cimitir nuclear, lăsat nesupravegheat

Pentru a evalua starea acestui cimitir nuclear rămas nesupravegheat timp de mai multe decenii, Centrul Național Francez de Cercetare Științifică (CNRS) a organizat proiectul cercetării subacvatice NODSSUM.

În prima fază din vara anului 2025, robotul autonom UlyX a cartografiat o suprafață de 163 de kilometri pătrați (reprezentând aproximativ 2% din zona totală de deversare) și a localizat 3.355 de butoaie.

Submersibilul de mare adâncime Nautile a coborât până la 4.700 de metri adâncime și a inspectat de aproape zeci de recipienți.

Imaginile colectate arată că numeroase butoaie sunt puternic corodate sau chiar complet sparte, lăsând materialul contaminat să se împrăștie direct pe sedimentele marine.

Măsurătorile de radioactivitate efectuate la fața locului indică niveluri peste așteptări, deși nu reprezintă un pericol imediat de amploare.

Ecosistemul încearcă să se adapteze

În ciuda mediului radioactiv și extrem, ecosistemul încearcă să se adapteze. Anemonele, bureții de mare și crabii au colonizat suprafețele acestor recipienți corodați, trăind practic pe deșeurile nucleare.