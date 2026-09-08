Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a fost reținut în Portugalia, la vârsta de 95 de ani, după ce a aterizat cu avionul său privat. Magnatul britanic este acuzat că ar fi transportat ilegal o armă de foc, într-un incident care amintește de un episod similar petrecut în urmă cu patru ani în Brazilia.

Potrivit presei portugheze, Bernie Ecclestone ar fi fost oprit în timpul unei operațiuni de rutină desfășurate la Tires Aerodrome, în Cascais, în apropiere de Lisabona. În bagajele sale ar fi fost găsită o pușcă, iar autoritățile vamale ar fi intervenit în acest caz.

Potrivit informațiilor publicate de presa portugheză, Bernie Ecclestone a ajuns la Tires Aerodrome cu avionul său privat. În timpul unei verificări de rutină, autoritățile ar fi descoperit o pușcă asupra fostului conducător al Formulei 1.

Incidentul ar fi dus la reținerea miliardarului britanic, însă până în acest moment nu este clar dacă Bernie Ecclestone va fi pus oficial sub acuzare sau dacă va ajunge în fața unui judecător.

Cazul este cu atât mai neobișnuit cu cât afaceristul s-a confruntat cu o situație asemănătoare în urmă cu doar patru ani. În 2022, acesta a fost reținut în Brazilia după ce o armă de foc a fost descoperită în bagajele sale înaintea unei călătorii cu avionul privat spre Elveția.