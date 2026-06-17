Unde se aplică restricțiile și cât costă amenda în 2026

Aproximativ 20 de orașe de coastă din Franța au început o campanie agresivă împotriva localnicilor și turiștilor care aleg să își expună bustul gol în centrele urbane, măsură adoptată din motive de igienă și respect public.

Sancțiunile financiare au fost majorate semnificativ pentru a-i descuraja pe cei care ignoră normele de conduită. De exemplu, în celebra și eleganta stațiune Deauville, amenda simbolică care în trecut era de doar 17 euro a fost majorată de aproape zece ori, ajungând în prezent la 150 de euro.

O altă zonă în care restricțiile sunt aplicate cu strictețe este orașul Narbonne, situat în sudul Franței. Într-o regiune obișnuită cu temperaturi extreme, unde anul trecut s-au înregistrat maxime de 43 de grade Celsius, autoritățile au decis că canicula nu mai reprezintă o scuză valabilă.

În Narbonne, măsura a intrat deja în vigoare și va rămâne valabilă până la sfârșitul lunii septembrie. Interdicția vizează strict centrele orașelor, zonele pietonale, magazinele și terasele, plajele rămânând singurele spații unde bustul gol este permis.

În plus, orașul-port La Grande‑Motte aplică exact aceleași restricții pe parcursul întregului sezon estival.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Patronii de restaurante apreciază noile măsuri

Măsurile radicale luate de edili au stârnit dezbateri aprinse, dar au fost primite cu brațele deschise de comunitățile locale și de antreprenori. Primarul uneia dintre stațiuni a subliniat că decizia se bazează pe bunul simț: „Este vorba despre igienă și despre evitarea exhibiționismului”, a explicat acesta.

La rândul lor, proprietarii de cafenele și restaurante recunosc că le era foarte greu să gestioneze situația pe cont propriu. Anthony Hill, în vârstă de 53 de ani, managerul cafenelei Le 89 din centrul orașului Narbonne, consideră că interdicția este un lucru excelent.

„Nu este ceva ce personalul nostru poate controla ușor fără să ajungă la certuri și discuții contradictorii cu clienții. Să ai bărbați la bustul gol pe terasă poate pune pe fugă ceilalți clienți”, a declarat Hill, argumentând că decența comercială trebuie protejată.

Sentimentul este împărtășit și de unii rezidenți, cum este cazul Mariei, o mamă de 37 de ani din La Grande-Motte: „Dacă ies cu copiii mei în centrul orașului, chiar nu vreau să văd bărbați fără tricou. Este o chestiune de decență — și mai este și mirosul atunci când trec pe lângă tine”.

Pe de altă parte, în ciuda valului de căldură actual care aduce temperaturi de peste 34 de grade în peninsulă, există și voci care critică dur decizia. Pe platforma X, un utilizator pe nume Gabriel s-a plâns: „Acest puritanism excesiv este deranjant. Lăsați oamenii să trăiască puțin. Un bust gol nu a ucis niciodată pe nimeni”.

Ce pățesc femeile care renunță la haine în Franța

Din punct de vedere legal, Franța nu are o interdicție la nivel național în ceea ce privește mersul la bustul gol pentru bărbați, decizia fiind lăsată exclusiv la latitudinea primăriilor prin hotărâri locale. În schimb, plaja top-less (fără sutien) rămâne complet legală pentru femei pe întreg litoralul francez.

Situația se schimbă însă radical dacă o femeie alege să meargă fără haine în partea de sus în afara plajei. În timp ce un bărbat riscă doar o amendă contravențională în cele 20 de stațiuni menționate, o femeie care face același lucru în centrul unui oraș riscă:

Arestarea imediată sub acuzația de „exhibiționism sexual”;

Pedeapsa cu închisoarea;

O amendă penală uriașă, care se ridică la aproximativ 15.000 de euro.

Subiectul expunerii corpului pe litoralul francez rămâne unul extrem de sensibil. În anul 2020, o controversă națională a izbucnit după ce forțele de ordine au cerut unui grup de trei femei care se bronzau topless pe o plajă din sudul țării să se acopere, în urma plângerilor venite de la o familie. La acel moment, reacția opiniei publice a fost vehementă, poliția fiind acuzată că a trădat „stilul de viață francez” bazat pe libertate individuală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE