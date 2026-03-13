1 din 5 tineri își aduce părinții la interviu

Potrivit unui studiu realizat de platforma de carieră Zety, aproximativ 1 din 5 candidați din Generația Z a mers la un interviu de angajare împreună cu unul dintre părinți.

În unele cazuri, părinții nu sunt doar prezenți pentru sprijin moral. 

Unii ajung să participe activ la discuții, să contacteze recrutorii sau chiar să negocieze salariul pentru copilul lor.

Sondajul arată că:

  • 20% dintre tineri au fost însoțiți de părinți la interviu;
  • 1 din 5 respondenți spune că un părinte a contactat un angajator în numele lor;
  • aproape o treime a primit ajutor din partea părinților la negocierea salariului;
  • 10% au lăsat părinții să negocieze direct cu angajatorul.

Implicarea nu se oprește neapărat după angajare. Mai mult de jumătate dintre respondenți (56%) spun că părinții le-au vizitat locul de muncă în afara unor evenimente oficiale.

Angajatorii văd un semnal de alarmă

Pentru mulți recrutori, acest tip de comportament ridică semne de întrebare despre independența și maturitatea candidaților.

Unii manageri spun că tinerii angajați sunt concediați la doar câteva luni după angajare din cauza lipsei unor abilități de bază la locul de muncă, așa cum ar fi comunicarea eficientă sau capacitatea de a accepta feedback.

Criticile au fost exprimate public și de investitorul Kevin OLeary, cunoscut din emisiunea „Shark Tank”. El a povestit despre un caz în care un părinte a intervenit într-un interviu online al copilului său.

„Este un semnal oribil”, a spus OLeary într-un interviu pentru Fox Business. Potrivit lui, dacă un candidat are nevoie de părinți pentru a gestiona un interviu, este dificil pentru angajatori să aibă încredere că va putea lua decizii singur la locul de muncă.

Mesajul său pentru astfel de situații este direct: „CV-ul vostru va ajunge direct la gunoi.”

Părinții au o influență puternică asupra carierei tinerilor

Studiul mai arată că aproape 70% dintre tinerii din Generația Z primesc în mod regulat sfaturi de carieră de la părinți. 

Pentru aproximativ o treime dintre ei, părinții sunt chiar factorul principal care le influențează deciziile profesionale.

Specialiștii spun că sprijinul familiei poate fi util, însă implicarea directă în procesul de angajare poate transmite angajatorilor un mesaj greșit.

Ajutorul la redactarea CV-ului sau la pregătirea pentru interviu este considerat normal. Însă participarea efectivă a părinților la interviu sau negocierea salariului în locul candidatului poate fi percepută drept lipsă de autonomie.

În loc să crească șansele de angajare, acest tip de implicare riscă, spun recrutorii, să le reducă drastic.

Toate acestea se întâmplă într-o perioadă în  care numărul tinerilor care nici nu participă la cursuri, nici nu muncesc este foarte mare.

De exemplu, în România, șomajul  în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 27 de ani a ajuns la 27%, ceea ce plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană în privința tinerilor care nu muncesc, potrivit INS.

De altfel, în 2024, România a înregistrat cea mai mare rată NEET din Uniunea Europeană, de 19,4%, în creștere față de 16,8% în 2019. Este singura țară din UE unde situația s-a înrăutățit în ultimii ani, în loc să se îmbunătățească.

Din această cauză, Guvernul ia în calcul să le acorde acestora o primă de stabilitate, cu o condiție: dacă se angajează cu contract pe perioadă nedeterminată.

Cum s-a ajuns aici

Mirela Husaru, terapeut format în Compassionate Inquiry, by Gabor Mate, a explicat pentru Libertatea de ce tinerii ajung atât de dependenți de părinți sau de alți adulți.

„Părinții își iubesc copiii profund și vor să îi protejeze de orice suferință sau eșec. Problema nu este intenția, ci modul în care această protecție se manifestă. De multe ori, încă de mici, copiii nu mai sunt lăsați să treacă singuri prin provocările firești ale vârstei: părinții intervin imediat când apare o dificultate,rezolvă conflictele în locul lor, negociază pentru ei la școală sau în alte contexte, le netezesc drumul pentru a evita frustrarea sau eșecul.”, spune terapeuta.

Practic, tinerii nu au primit abilitățile necesare pentru a se descurca singuri în situațiile în care sunt puși ca adulți. Iar părinții rămân plasa de siguranță mai mult decât ar trebui.

„Dacă un copil crește într-un mediu în care adultul intervine constant pentru a rezolva situațiile dificile, el învață – inconștient – că siguranța vine din faptul că altcineva gestionează provocările. Astfel, când ajunge în fața unui moment important, cum este un interviu de angajare, reacția lui naturală poate fi să caute aceeași formă de protecție. Nu pentru că nu ar vrea să fie independent, ci pentru că nu a avut suficient spațiu să exerseze autonomia atunci când era mai mic.”, adaugă Mirela Husaru.

Mai exact, din dorința de a-i proteja de orice suferință, părinții nu le oferă copiilor ocazia de a se dezvolta emoțional așa cum trebuie, prin „experiența directă a provocărilor, cu sprijin, dar fără a lua controlul în locul copilului”.

„Cu alte cuvinte, autonomia se construiește treptat. Copiii au nevoie să fie susținuți, dar și lăsați să greșească, să negocieze singuri, să își gestioneze emoțiile și să își asume responsabilități. Doar astfel ajung, la maturitate, să se simtă suficient de încrezători pentru a intra singuri într-un interviu și a-și susține propriile decizii.”, conchide Mirela Husaru.

Astfel, tinerii ajung adulți fără a avea niște competențe necesare pentru a se descurca.

„Nu au avut ocazia să învețe abilitățile necesare pentru a se descurca. Părinții celor din Generația Z reprezintă prima generație de părinți care a ales să își crească copiii cu blândețe, lucru minunat, de altfel. Dar în același timp, fără reguli, limite ferme și responsabilități”, a spus Mirela Husaru anterior.

Și sociologul Robert Santa a atras atenția că șansele tinerilor de a se angaja scad cu cât mai mult timp sunt șomeri.

„E clar că tinerii se simt pierduți în multe perspective. În clipa în care ajungi izolat e foarte greu să ai curajul sau să faci pasul în afara bulei tale și să cauți oportunități, ești efectiv izolat de ele. Nu mai ajungi natural la oportunități noi. Emanciparea asta a tânărului e puternic dependentă de ce networkuri are. Dacă persoanele ajung să fie mai singure, să traiască mai izolate, amploarea acestor networkuri scade și asta nu ajută în procesul de emancipare deloc.”, a  subliniat sociologul într-un articol anterior pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Peste 1.700.000 de români vor câștiga 25,9 lei pe oră de la 1 iulie 2026
Știri România 10:01
Peste 1.700.000 de români vor câștiga 25,9 lei pe oră de la 1 iulie 2026
Erori grave ale procurorilor în dosarul Potra - Georgescu. Motivele pentru care au fost anulate 53 de pagini din rechizitoriu și 21 de declarații
Exclusiv
Știri România 10:00
Erori grave ale procurorilor în dosarul Potra – Georgescu. Motivele pentru care au fost anulate 53 de pagini din rechizitoriu și 21 de declarații
Parteneri
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Inter, ofertă pentru doi jucători de la Dinamo: “400.000 de dolari pentru fiecare transfer”
Fanatik.ro
Inter, ofertă pentru doi jucători de la Dinamo: “400.000 de dolari pentru fiecare transfer”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Olga Barcari, noua concurentă de la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte
Stiri Mondene 10:35
Olga Barcari, noua concurentă de la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte
De ce nu mai merge Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan, pe timpul filmărilor „Insula Iubirii” 2026. „Ne-am fi dorit enorm”
Stiri Mondene 10:26
De ce nu mai merge Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan, pe timpul filmărilor „Insula Iubirii” 2026. „Ne-am fi dorit enorm”
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
ObservatorNews.ro
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Mediafax.ro
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Un tată și fetița lui de 3 ani și-au pierdut viața în localitatea Negreni, în urma unui impact violent între două autoturisme și un autotren
KanalD.ro
Un tată și fetița lui de 3 ani și-au pierdut viața în localitatea Negreni, în urma unui impact violent între două autoturisme și un autotren

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
Fanatik.ro
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața