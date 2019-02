Aventură asiatică în Thailanda, Singapore, Malaezia și Indonezia (PUBLICITATE)

Dacă rezervi circuitul în Asia de sud-est în perioada Târgului de Turism desfășurat online pe www.europatravel.ro, beneficiezi de o reducere de 251 euro din tariful standard de 750 euro/persoană, valabil în limita locurilor disponibile!

Thailanda, mitică și exotică

Exotică și tentantă, Thailanda te întâmpină cu orașe moderne și insulițe tropicale, multe dintre ele prezentate în filme premiate, cu temple budiste unice în lume și stațiuni cu o viață de noapte extrem de palpitantă.

Circuitul de la Europa Travel îți descoperă în prima parte Bangkok – Orașul Îngerilor care se remarcă prin contrastele sale arhitecturale. Printre zgârie norii futuriști se ghemuiesc palate somptuoase și temple budiste, altfel spus capitala thailandeză are o latură ultamodernă și una spirituală bine puse la punct. De pe lista cu locuri de văzut aici nu poate fi ratat Complexul Grand Palace ce însumează mai multe temple și palate regale recunoscute pentru arhitectura unică, dintre care perla coroanei este Templul de Smarald al lui Buddha.

Cea mai fotografiată construcție thailandeză este Templul Zorilor închinat zeiței Wat Arun amplasat într-un cadru pitoresc fix pe malul râului Cao Phraya, fiind îmbrăcat în strălucirea răsăritului, dar și în lumina caldă a amurgului. Neobișnuite și extravagante prin arhitectură sunt Templele Wat Pho – unul dintre cele mai mari din oraș ce găzduiește statuia lui Buddha Înclinat, și Wat Benchamabophit – marele templu realizat integral din marmură de un alb imaculat împrejmuit de zeci de statui ce îl reprezintă pe Cel Treaz în diverse ipostaze.

Bangkok este supranumit Veneția Orientului, pentru că dispunea de un vast areal de canale șerpuitoare. Cele mai multe dintre khlongs au fost drenate și înlocuite cu drumuri asfaltate încă din secolul XX, însă astăzi mai poți străbate orașul cu long tail în zona Thonburi, dar și la periferie unde se întinde cea mai vestită piață plutitoare din lume, Damnoen.

Malaezia, metropole futuriste și peșteri ascunse

Malaezia îți invocă imagini amestecate, această țară fascinantă se situează între vechi și nou, modernitate și pitoresc, are orașe futuriste și jungle nesfârșite, sate de pescari ascunse între golfuri de smarald și plaje virgine unde să evadezi departe de cosmopolitism. În circuitul de la Europa Travel vei face un tur al metropolei Kuala Lumpur, un oraș cu o infrastructură foarte dezvoltată și un număr impresionant de turnuri de sticlă și zgârie nori ce clasează capitala în topul celor mai futuriste orașe din lume. Construcția simbol a orașului, Turnurile Petronas sunt cele mai înalte turnuri gemene din lume, iar la înăltimea de 170 de metri se afla pasarela ce uneste cele două construcții. Tot aici poți să faci o vizită la Piața de Noapte din Chinatown, unde vei simți cel mai bine amestecul cultural al țării.

Nu foarte departe de Kuala Lumpur se află unul dintre cele mai controversate obiective naturale din Asia de sud-est, pe care-l poți descoperi opțional. Peșterile Batu Cave ar avea o vechime de peste 400 milioane de ani, iar în interiorul lor au fost amenajate temple hinduse deosebite la care poți ajunge după ce urci scara de aur cu aproape 300 de trepte. Intrarea în peșteri este păzită de imensa statuie aurită ce-l închipuie pe marele zeu hindus Murugan.

Singapore, cel mai modern oraș-stat

Metropola Leilor Singapore poate fi oricum însă nu obișnuită, aici se ridică cele mai complexe și moderne construcții din Asia de sud-est, fiind dezvoltate unele dintre cele mai elaborate proiecte arhitecturale bazate pe tehnologii avansate. Fă un tur al statului insular descoperind cele trei cartiere Little India, China Town și Kampong Glam, popoare ce au contribuit la caracterul unic al acestui loc. Seara o poți dedica intergral unei vizite în … viitor, vizitând Grădinile Botanice – cele mai mari grădini verticale din lume, unde natura se amestecă cu tehnologia cuprinzând 226.000 de plante mediteraneene și 18 copaci artificiali.

Indonezia, ținutul zeilor

La circa 20 km de coasta orașului Singapore, se întind insulele Batam din Indonezia pe care ai ocazia să le descoperi opțional alături de Europa Travel. Orașul Batam este cunoscută ca fiind zonă comercială liberă aici găsindu-se o mulțime de centre, fabrici și magazine, unde te poți aventura la shopping. Dacă ești dornic de cultură și istorie, bifează câteva atracții precum Marea Moschee Mesjud Raya renumită pentru arhitectura atipică, extrem de modernă sau templul budist Maha Vihara Duta Maitreya.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

