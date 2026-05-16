Buncărul a fost folosit împotriva atacurilor aeriene germane

Un buncăr din beton construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și folosit odinioară pentru apărarea Marii Britanii împotriva atacurilor aeriene germane a fost transformat într-o casă de vacanță de lux în sudul Angliei. Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, proiectul a fost realizat de studioul de arhitectură Corstorphine & Wright împreună cu inginerii de la Symmetris, care au încercat să păstreze caracterul autentic al construcției și, în același timp, să îi ofere un design interior modern.

Clădirea a fost pusă în funcțiune în 1941, ca parte a sistemului britanic „Chain Home”, prima rețea radar de avertizare timpurie din lume.

Construcția a fost scoasă din uz în 1956, iar după zeci de ani a primit o nouă destinație.

Design modern într-o structură militară istorică

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale noii locuințe este deschiderea uriașă din sticlă, realizată într-o formă care amintește de o explozie.

Arhitecții au păstrat pereții originali din beton pentru a conserva aspectul industrial și militar al clădirii, iar izolația a fost montată la exterior, pentru a nu modifica structura interioară. Locuința are aproximativ 60 de metri pătrați și include un living, bucătărie, zonă de dining, două dormitoare și o baie. În centrul casei a fost instalată o sobă pe lemne, care oferă spațiului o atmosferă caldă și confortabilă.

Un alt detaliu care atrage atenția sunt scările roșii, care duc spre zona dormitoarelor și creează un contrast puternic cu betonul brut al buncărului.

Sursa foto: Profimedia Images

Dormitoarele sunt amenajate în stil industrial, cu cărămidă aparentă și mobilier minimalist.

Potrivit arhitecților, cea mai mare provocare a fost conservarea betonului original și integrarea izolației moderne, dar și realizarea uriașei deschideri vitrate de pe partea sudică a clădirii.

