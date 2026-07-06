Șefa guvernului italian se abține

Imaginea, devenită rapid virală sub formă de meme, o înfățișează pe Giorgia Meloni privindu-l de jos în sus pe liderul de la Casa Albă, fiind însoțită de un comentariu ironic: „E nevoie de un ordin de restricție” (Restraining order needed).

Gestul a tensionat la maximum atmosfera diplomatică înaintea reuniunii oficiale din Turcia, unde ambii lideri urmează să fie prezenți la aceeași masă.,

Cu toate acestea, potrivit cotidianului Corriere della Sera, guvernul italian nu intenționează să reacționeze „la această provocare”.

Trump a postat fotografia fără legendă, așa că nu este clar la ce se referă comentariul privind ordinul de restricție.

L-ar fi implorat să facă o fotografie

Această nouă „înțepătură” vine în continuarea unei dispute care a început luna trecută, în timpul summitului G7 organizat în Franța. La acel moment, Donald Trump a declarat pentru televiziunea italiană La7 că Meloni s-ar fi „rugat în repetate rânduri” de el pentru a face o fotografie împreună și că ar fi acceptat doar din milă.

Replica premierului italian a fost atunci extrem de dură, catalogând afirmațiile președintelui american drept „complet inventate” și subliniind că nici ea, nici Italia nu se înjosesc vreodată în fața nimănui.

Pe lângă neînțelegerile personale, din culise reies motive mult mai profunde, de ordin geopolitic și militar.

Donald Trump a decis să dea cărțile pe față și a explicat, într-o altă postare acidă, ce anume i-a reproșat în mod direct șefei executivului de la Roma.

„Ea stă destul de prost în Italia cu nivelul ei de popularitate, posibil pentru că a întors spatele Statelor Unite ale Americii, o țară care iubește și protejează cu adevărat Italia, atunci când a fost vorba de a împiedica Iranul să obțină sau să dezvolte o armă nucleară (dar la fel a făcut și NATO, de altfel!)”, a scris Trump pe Truth Social.

„Nu, mersi!”

Liderul de la Casa Albă a mers chiar mai departe cu acuzațiile, reclamând faptul că Italia nu a permis armatei americane să folosească pistele de aterizare de pe teritoriul său în timpul escaladării conflictului cu Teheranul, numind această decizie o „mare neplăcere logistică”, în ciuda sutelor de miliarde de dolari pe care SUA le investesc anual în securitatea aliaților transatlantici.

În viziunea lui Trump, Meloni încearcă acum să repare legăturile cu Washingtonul doar pentru a-și îmbunătăți cota de popularitate pe plan intern, strategie pe care președintele american a respins-o public printr-un scurt: „Nu, mersi!”.

Italia a reacționat vineri, 19 iunie 2026, după comentariile președintelui american Donald Trump, care a susținut că premierul italian Giorgia Meloni „l-a implorat” pentru o fotografie în cadrul summitului G7 din Franța. Într-un video postat pe X, Meloni a declarat că este „sincer uimită” de afirmațiile liderului de la Casa Albă, pe care le-a calificat drept „inventate”, relatează publicația franceză France 24.



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