O pacientă de 70 de ani, care suferea de un cancer întins pe segmentul 3 al lobului hepatic stâng (cel mai mic, cuprinde segmentele 2 și 3), a fost operată în centrul condus de prof. univ. dr. Vlad Brașoveanu de dr. Iulian Moșteanu, medic primar chirurgie generală, ajutat de medicul specialist Mihai Eftimie, avându-i ca proctor pe șef de lucrări dr. Victor Tomulescu. Totul a durat 3 ore, așteptându-se o recuperare rapidă a bolnavei. Coordonarea ATI a fost asigurată de o echipă a prof. dr. Gabriela Droc.

România a ajuns astfel, practic, la 31 de programe de chirurgie robotică da Vinci, odată cu instalarea și folosirea celui de-al optulea sistem în sectorul public de sănătate. Dacă în urmă cu peste 25 de ani, introducerea tehnologiilor medicale avansate în regiune era îngreunată de niveluri mai reduse ale cheltuielilor de sănătate per capita, de o adopție mai lentă a inovației și de provocări legate de infrastructură și finanțare, astăzi programele de chirurgie robotică se dezvoltă într-un ritm semnificativ mai rapid.

„Pentru Institutul Clinic Fundeni, integrarea chirurgiei robotice reprezintă un pas important în consolidarea chirurgiei de înaltă performanță în sistemul public. Avem 100 de proceduri incluse deocamdată în acest proiect finanțat prin Programul Operațional de Sănătate. Această tehnologie oferă echipei chirurgicale precizie, control și vizualizare avansată, mai ales în intervențiile complexe, și creează premisele pentru un acces mai bun al pacienților la soluții chirurgicale moderne. Un program robotic nu înseamnă doar tehnologie, ci echipă, pregătire, disciplină clinică și viziune pe termen lung.”, ne-a precizat prof. dr. Vlad Brașoveanu.

Până în prezent, alte șapte unități medicale din sistemul public de sănătate dețin robotul chirurgical da Vinci: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Institutul Regional de Oncologie Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor – Oradea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca. Acesta din urmă, împreună cu Institutul Clinic Fundeni, utilizează varianta 5, prezentată în România în octombrie 2025.

Dezvoltat de Intuitive, lider global în chirurgia asistată robotic, da Vinci 5 reprezintă cea mai avansată și integrată platformă a companiei americane, concepută pentru a oferi rezultate mai bune pentru pacienți, o eficiență crescută și informații practice pentru echipele medicale. Bazat pe o platformă inteligentă, cu o putere de calcul de 10.000 de ori mai mare față de generația precedentă, da Vinci 5 transformă performanța chirurgicală în informații măsurabile, permițând spitalelor să standardizeze procedurile, să evalueze rezultatele și să optimizeze resursele – făcând astfel îngrijirea avansată mai sustenabilă și mai accesibilă.

Pentru medici, da Vinci 5 stabilește un nou standard în ergonomia și vizualizarea chirurgicală. Consola sa avansată, reconfigurată, împreună cu cel mai realist sistem de vizualizare 3D dezvoltat până acum, contribuie la reducerea oboselii și creșterea preciziei, sprijinind efectuarea în siguranță a procedurilor complexe și prelungind durata carierei chirurgilor.

Platforma este construită pe construită pe experiența acumulată din peste 17 milioane de intervenții, cu 90.000 de chirurgi instruiți și mii de programe active în întreaga lume. Pentru echipele medicale, funcțiile de teleprezență, analiza detaliată a cazurilor și instrumentele de simulare de ultimă generație facilitează învățarea continuă și colaborarea, conectând chirurgii români cu expertiza internațională înainte, în timpul și după intervenții. Platforma este concepută pentru a susține rezultate clinice superioare, recuperare mai rapidă a pacienților, experiență optimizată pentru chirurgi și eficiență operațională crescută, contribuind totodată la sustenabilitatea și performanța economică pe termen lung a furnizorilor de servicii medicale.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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