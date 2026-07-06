De ce poate deveni periculoasă apa ținută în soare

Problema nu este apa îmbuteliată în sine, ci modul în care este depozitată. Ambalajul PET, folosit pentru multe sticle de apă, este considerat stabil dacă este păstrat corect, adică într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumină puternică. Riscurile apar când sticlele stau ore întregi în soare, pe trotuar, în fața chioșcurilor sau în mașini parcate.

Potrivit Blic, în zilele în care temperaturile trec de 35 de grade Celsius, sticlele lăsate în soare sau în frigidere cu uși de sticlă pot ajunge la temperaturi mult mai mari decât aerul de afară. În astfel de condiții, în interior se poate forma un efect asemănător celui de seră, iar apa și ambalajul se încălzesc puternic.

Când o sticlă este expusă mult timp la temperaturi foarte mari, plasticul se poate degrada treptat, iar unele substanțe pot migra din ambalaj în apă. Studiile citate în literatura de specialitate arată că expunerea la soare și la căldură poate crește migrarea unor compuși din PET, inclusiv urme de antimoniu și aldehide, în funcție de tipul sticlei, temperatură și durata expunerii.

Deși nu toate plasticele sunt la fel, apa îmbuteliată nu trebuie cumpărată sau băută dacă sticla pare că a stat mult timp în căldură ori în soare.

Semnul de pe sticlă care ar trebui să te oprească

Primul semn de alarmă este deformarea ambalajului. Dacă sticla este umflată, dacă fundul ei este bombat sau dacă nu mai stă drept pe masă, este posibil să fi fost expusă la temperaturi foarte mari. Într-o astfel de situație, cel mai sigur este să nu o cumperi sau să o arunci, dacă ai cumpărat-o deja.

Un alt semn este condensul apărut în partea de sus a sticlei închise. Picăturile mici de apă pe interiorul ambalajului pot indica faptul că lichidul s-a încălzit puternic și a început să se evapore în interiorul recipientului.

Al treilea semn este gustul sau mirosul schimbat. Apa bună de băut nu ar trebui să aibă miros. Dacă miroase a plastic, dacă are un gust greu, stătut sau chimic, consumul trebuie oprit imediat.

De ce este periculoasă sticla desfăcută și uitată în mașină

Riscul crește și mai mult dacă sticla a fost deja desfăcută. După ce bem direct din ea, în apă pot ajunge bacterii din salivă. Dacă recipientul este apoi lăsat în mașină, la căldură, bacteriile se pot înmulți rapid.

Blic notează că situația devine mai riscantă atunci când sticla desfăcută rămâne câteva ore într-un autoturism încins. Pe caniculă, temperatura dintr-o mașină parcată poate crește foarte repede, iar apa lăsată în habitaclu nu ar trebui consumată mai târziu, mai ales de copii, vârstnici sau persoane cu probleme de sănătate.

În astfel de cazuri, pericolul nu mai ține doar de plastic, ci și de contaminarea microbiologică. Apa poate părea curată, dar asta nu înseamnă neapărat că este sigură dacă sticla a fost desfăcută, băută și apoi ținută ore întregi în căldură.

De unde e mai sigur să cumperi apă vara

Specialiștii citați de Blic recomandă ca, vara, apa să fie cumpărată din magazine climatizate, unde produsele sunt ținute în interior și nu direct în soare. Dacă alegi totuși apă de la chioșc, este mai sigur să iei o sticlă din spatele frigiderului, nu din primul rând, acolo unde razele soarelui bat direct prin ușa de sticlă.

De asemenea, este bine să verifici sticla înainte de cumpărare. Ambalajul trebuie să fie intact, capacul sigilat, sticla nedeformată, iar apa să fie limpede și fără miros. Dacă ai dubii, nu merită riscul.

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