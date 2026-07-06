Un român în vârstă de 22 de ani și un bărbat de 25 de ani din Kosovo au fost opriți de o patrulă de poliție în noaptea de duminică, 5 iulie, după depășiri semnificative ale vitezei pe strada Triester din Austria.

Aceștia circulau cu peste 123 km/h fiecare. Unul dintre ei avea chiar permis de conducere în perioada de probă (după legea din Austria). Ambilor șoferi li s-a reținut temporar permisul.

Pedepsele, considerate nu foarte severe

După consultarea cu autoritățile competente, cele două mașini au fost, de asemenea, confiscate temporar și ridicate.

Dar asta nu a fost totul. La scurt timp după miezul nopții, a fost prins încă un șofer vitezoman. Un tânăr de 19 ani din Kosovo circula cu peste 100 km/h, de asemenea cu permis provizoriu.

Și lui i-a fost reținut permisul și i s-a interzis continuarea deplasării. Toți cei trei șoferi vor fi raportați autorității administrative competente.

Conform legii din Austria, șoferii care depășesc cu mult viteza riscă amenzi de până la 7.500 de euro sau cursuri de obligatorii de perfecționare a conducătorilor auto.

În caz de condamnare în instanță, pot primi până la 6 luni de închisoare. Nici confiscarea autoturismelor nu pare suficient de descurajantă, având în vedere numărul tot mai mare de astfel de cazuri.

Faptul că lucrurile pot sta altfel este demonstrat de Franța, unde depășirile extreme de viteză sunt considerate infracțiuni penale.

Viteza excesivă crește nu doar riscul de accidente, ci și probabilitatea de deces în cazul unui impact. Peste 25% dintre cei 397 de de morți în accidentele rutiere din Austria în 2025 au avut drept cauză principală „viteza neadaptată”, potrivit datelor Consiliului pentru Siguranță Rutieră.

Austria vrea catalog unic de amenzi pentru anumite abateri rutiere

Din motive de prevenție generală, Consiliul pentru Siguranță Rutieră din Austria (KFV) cere un catalog uniform de sancțiuni la nivel național și implementarea rapidă a registrului central de amenzi administrative, deja aprobat politic. În prezent, autoritățile locale au o marjă largă de apreciere în stabilirea sancțiunilor.

„Spre deosebire de Germania, în Austria nu există încă un catalog național unic de amenzi cu sancțiuni fixe pentru anumite abateri rutiere”, spune Klaus Robatsch, responsabil pentru siguranța rutieră în cadrul KFV.

În plus, Consiliul pentru Siguranță Rutieră susține includerea infracțiunilor de viteză în sistemul de puncte.

De asemenea, sunt necesare soluții mai practice pentru vehiculele confiscate care nu aparțin șoferilor (de exemplu, mașini de serviciu sau leasing), precum și măsuri împotriva abuzurilor, cum ar fi vânzări de vehicule antidatate.

Sunt necesare reguli mai clare și pentru vehiculele în tranzit. În prezent, doar un număr foarte mic dintre autoturismele confiscate provizoriu ajung efectiv la licitație, mai exact doar trei din 500.

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