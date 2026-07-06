Un progres similar a fost înregistrat și pentru un alt proiect agrivoltaic dezvoltat de aceeași firmă, în județul Brăila.

Proiectul agrivoltaic Hotar, cu o capacitate instalată de 99,2 MWp, este descris de dezvoltator ca un model de integrare între energia solară și utilizarea terenurilor agricole.

„Prin integrarea energiei solare cu potențialul agricol și susținerea acesteia cu un sistem BESS de 57 MWh, ne asigurăm că energia pe care o generăm este pe cât de fiabilă, pe atât de verde”, a transmis PNE.

Pentru a ajunge la acest punct, compania a parcurs un proces complex, ce a implicat obținerea a 64 de avize și studii, autorizații de construire pentru întregul ecosistem și avizarea conexiunii la rețea pentru o stație de 110 kV, cu termene stabilite între 2025 și 2026.

„Succesul în sectorul energiei regenerabile nu se rezumă doar la megawați. Este vorba despre persistența din spatele avizelor și strategia din spatele rețelei”, se menționează în postarea PNE.

Din județul Brăila, un alt proiect AgriPV semnificativ, cu o capacitate de 106 MWp, a atins anterior statutul de „ready-to-build”. Totodată, în vestul țării, compania operează deja Parcul Oradea, o centrală fotovoltaică dotată cu trackere.

„Atingerea statutului RTB la PV Hotar este mai mult decât o etapă tehnică; este o promisiune pentru piața energetică din România. Dovedește că, având expertiza potrivită, putem livra proiecte hibride complexe, premium și de mare anvergură, care oferă stabilitate rețelei naționale”, a declarat Daniela Dinescu, Managing Director PNE România.

Un parc agrivoltaic este un exemplu utilizare duală a terenului, care combină producția de energie verde cu activitățile agricole. Pe același amplasament, panourile solare sunt montate mai sus sau la distanțe mai mari pentru a permite cultivarea plantelor sau pășunatul animalelor direct sub ele.

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