Cum a procedat bărbatul

Constantin B. a intrat în vestiarul personalului medical și a sustras portofelul dintr-un dulap neasigurat.

Constantin a găsit în portofel 900 de lei, trei carduri bancare și codurile PIN aferente. După ce a aruncat portofelul, s-a îndreptat spre un bancomat pentru verificarea cardurilor. A reușit să ghicească PIN-ul corect pentru cardul BRD și a început să extragă bani.

În următoarele două ore, bărbatul a cheltuit aproape 8.000 de lei la sălile de jocuri din zonă. A extras în mod repetat sume de bani și le-a pierdut la aparatele de jocuri de noroc.

Ziarul de Iași relatează că bărbatul a cheltuit 6.900 de lei din contul bancar al infirmierei, pe lângă cei 900 de lei găsiți în numerar.

Descoperirea furtului

Elena D., infirmiera păgubită, și-a dat seama de furt abia dimineața, la ieșirea din tură. A încercat să blocheze cardurile, dar era prea târziu. Banii fuseseră deja cheltuiți.

Identificarea și urmărirea penală

Hoțul a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

A fost trimis în judecată în aprilie anul trecut, pentru furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Încă din cursul urmăririi penale, el returnase păgubitei banii furați, fapt ce avea să-i ușureze situația în instanță. În plus, răspunderea penală pentru infracțiunea de furt calificat s-a prescris în septembrie anul trecut. Bărbatul a mai fost judecat astfel doar pentru celelalte două infracțiuni.

Bărbatul a recunoscut că era dependent de jocuri de noroc

În fața instanței, bărbatul a recunoscut că era dependent de jocuri de noroc la momentul faptei. A menționat că între timp s-a cumințit, lucrând în Marea Britanie.

Motivele gestului nu aveau relevanță juridică, dar recunoașterea vinei, da, aceasta atrăgând reducerea cu o treime a limitelor pedepsei.

Magistrații Tribunalului l-au condamnat la 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Sentința nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

De asemenea, un călugăr budist a fost arestat, după ce a jucat 9 milioane de dolari, bani primiți din donații, la un cazinou ilegal. Acesta conducea un templu care era finanțat prin donații de la credincioși.

