Fetița de 8 ani se afla pe bancheta pasagerului

Fetița se afla pe bancheta pasagerului când a observat că mașina se deplasează haotic, intrând chiar pe contrasens. Folosind sistemul multimedia al autoturismului, ea a contactat autoritățile și le-a spus operatorilor că „mama sa conduce beată și merge în zigzag pe drum”.

Șoferița, iritată de gestul fiicei sale, a întrerupt apelul, dar serviciul de urgență a revenit cu un telefon, moment în care fetița a confirmat din nou situația periculoasă, oferind mai multe detalii.

Operatorii au reușit să localizeze mașina după câteva minute, iar polițiștii au intervenit rapid. În ciuda încercării șoferiței de 40 de ani de a părăsi drumul principal și de a intra pe un traseu rural dintre Lembruch și Duversbruch, mașina a fost oprită pe o zonă acoperită cu iarbă.

Testul etilotest a indicat o valoare de 1,91 mg/l alcool pur în aerul expirat

Testul etilotest a indicat o valoare de 1,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar femeii i-au fost prelevate probe suplimentare de sânge.

Permisul de conducere al șoferiței a fost confiscat pe loc, iar aceasta s-a ales cu acuzații penale. Fetița a fost preluată de un alt membru al familiei, care a fost chemat la fața locului de autorități.

În același timp, prezența copilului în mașină și implicarea sa directă în această situație ar putea atrage o anchetă suplimentară din partea autorităților pentru protecția copilului.

Poliția germană a lăudat public gestul fetiței, subliniind că intervenția acesteia a prevenit consecințe și mai grave.

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