În Barcelona, protestatarii au folosit pistoale cu apă împotriva turiștilor care vizitau Sagrada Familia luna trecută. În Mallorca, asociațiile de rezidenți au publicat o scrisoare deschisă prin care cereau turiștilor să evite insula. Se așteaptă acțiuni similare și în Insulele Canare, Málaga și alte zone.

Impactul turismului în masă asupra comunităților locale

Locuitorii din Barcelona resimt efectele negative ale turismului excesiv. Mulți evită acum zonele aglomerate precum La Rambla, centrul vechi sau plaja Barceloneta. Transportul public este supraaglomerat cu turiști care se îndreaptă spre atracții precum Parcul Güell.

Conform jurnalistului The Guardian, stabilit de 25 de ani în Spania, rezidenții se simt „colonizați” de industria turistică. Un florar a cărui familie vinde flori pe La Rambla din 1888 a declarat: „Am pierdut totul, dar noi, catalanii, am fost cei care am vândut-o”.

Autenticitatea orașului este afectată pe măsură ce afacerile locale sunt înlocuite de lanțuri internaționale care pot plăti chiriile în creștere. Potrivit cifrelor oficiale, chiriile magazinelor din centrul Barcelonei s-au dublat în ultimii cinci ani.

Beneficiile economice ale turismului

Turismul reprezintă 12% din PIB-ul Spaniei și 14% din cel al Barcelonei, generând zeci de mii de locuri de muncă. Însă multe dintre acestea sunt prost plătite și precare.

În ultimii 25 de ani, fiecare primar al Barcelonei a promis să controleze turismul și să pună accentul pe calitate, nu pe cantitate. Cu toate acestea, numărul vizitatorilor a crescut de la 10 milioane acum 20 de ani la 30 de milioane în prezent.

Proteste și soluții posibile

Protestatarii se concentrează în principal pe modul în care turismul a făcut aceste locuri inaccesibile financiar pentru rezidenți. Însă atacarea turiștilor individuali cu pistoale cu apă este considerată inutilă și nedreaptă.

Jurnalistul sugerează că fiecare persoană ar trebui să devină mai conștientă de impactul social și de mediu al călătoriilor frecvente. Articolul său de opinie pune sub semnul întrebării beneficiile turismului de masă într-o lume în care acesta face ca toate destinațiile să pară la fel.

Perspective asupra viitorului turismului

În absența unei noi pandemii sau a unor prețuri mult mai mari la biletele de avion, este greu de văzut cum s-ar putea schimba situația. Niciun guvern spaniol, regional sau național, nu ar îndrăzni să deraieze „trenul turismului” care aduce venituri importante.

Totuși, localnicii din Barcelona și alte destinații populare simt că s-a atins masa critică. Ei cer un echilibru între beneficiile economice ale turismului și păstrarea autenticității și calității vieții pentru rezidenți.

