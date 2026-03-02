Brandul lansează cel mai nou concept de comunicare: HELL CITY, un univers cinematic și extensibil, care aduce împreună brandul și comunitatea din jurul lui – consumatori din peste 60 de țări – în același spațiu.

În fruntea orașului se află Michele Morrone, liderul HELL CITY: el este figura internațională care ne introduce în acest univers și ne arată ce înseamnă „HELL” astăzi. Brandul este prezent în viața de zi cu zi a milioane de oameni din întreaga lume: dimineața, în timpul călătoriilor, la serviciu, la facultate, când fac sport, când ies în oraș și în fiecare moment în care au nevoie, iar HELL CITY aduce împreună experiențele lor, într-un univers comun, unic, grandios.

Ideea din spatele HELL CITY este una simplă și eficientă: este un oraș în care brandul HELL nu este doar prezent, ci îl definește. Un oraș în care stilul, încrederea și momentele memorabile de peste zi comunică într-un limbaj unitar. În acest spațiu, HELL este mai mult decât o băutură: este un limbaj comun tuturor. Ceva ce înțelegi atunci când te afli acolo. Și ceva cu care vrei să te conectezi.

Bine ai venit în HELL CITY, orașul condus de Michele Morrone

Contextul de „oraș” generează, în mod natural, un sentiment de apartenență: este acolo unde ajungem, ne simțim acasă, în care știm că se întâmplă întotdeauna ceva care ne face să continuăm să explorăm și la care vrem mereu să ne întoarcem. Prin acest concept, HELL CITY înglobează tot ce ține de brand sub o singură umbrelă: produsele, povestea și întregul univers din jurul brandului, oferind în același timp spațiu tuturor participanților la această călătorie. Astfel, consumatorii nu sunt doar destinatarii mesajelor: ei devin parte din oraș și pot experimenta universul HELL ca o comunitate care îi aduce împreună.

La intrarea în HELL CITY, ne întâmpină Michele Morrone, care joacă un rol proeminent și definitoriu. El este atât imaginea brandului, cât și un personaj din HELL CITY: este figura internațională care ne ghidează prin universul orașului și care modelează stilul, caracterul și rafinamentul brandului, printr-o prezență unică și ușor de identificat. Rolul lui Michele Morrone este de a transmite un mesaj foarte clar: universul HELL este unul global, premium și actual, cu care consumatorii se pot identifica și conecta ușor în viața de zi cu zi.

La nivel vizual, HELL CITY este modern și distinctiv: plin de lumini neon, cinematic, curat și ușor de recunoscut. Cu imagini de calitate cinematografică și o construcție bogată și detaliată, creează o atmosferă ce evocă atât imaginile memorabile ale nopților din orașele mari, cât și senzația familiară a lumilor urbane din cele mai cunoscute jocuri video. Este un spațiu unde diferite generații și stiluri de viață se întâlnesc: o lume interesantă, dinamică, dezirabilă, a cărei atmosferă te absoarbe instantaneu.

„În ultimii 20 de ani, HELL a crescut în continuu, transformându-se într-o comunitate globală, iar acum dorim să oferim acestei comunități un spațiu propriu. HELL CITY nu este o campanie, ci chiar universul brandului, unul aflat în continuă expansiune: de la anunțuri importante la conținut zilnic, de la inovații de produs la colaborări culturale, fiecare își are locul în această lume, în care imaginile și vocea sunt unitare. Acest spațiu comun le permite consumatorilor noștri, de oriunde ar fi, să se conecteze la aceeași poveste și să experimenteze HELL ca o comunitate. Michele Morrone nu este doar o «vedetă» în acest oraș: el este imaginea și personajul definitoriu al HELL CITY, prezența care definește clar ce reprezintă HELL astăzi și arată direcția spre care ne îndreptăm” a declarat Adrienn Popovics, Directorul Internațional de Comunicare și Marketing al HELL.

BINE AI VENIT ÎN HELL CITY. 

Prima călătorie prin universul HELL CITY este disponibilă aici: https://www.youtube.com/watch?v=rnC8hddbleI

Bine ai venit în HELL CITY, orașul condus de Michele Morrone

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 4 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL NEW GEN – o nouă generație de băuturi funcționale, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase. 

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.

Foto: HELL

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cartierul general al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost spulberat de SUA: „Am tăiat capul șarpelui, avem cea mai puternică armată”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
GSP.RO
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
Știri România 08:13
Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, reprogramate pentru luni seara
Știri România 07:47
Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, reprogramate pentru luni seara
Parteneri
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Adevarul.ro
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Ce se întâmplă, de fapt, cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out! Gigi Becali, anunț oficial despre condițiile în care va fi demis cipriotul
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out! Gigi Becali, anunț oficial despre condițiile în care va fi demis cipriotul
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Elle.ro
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Stiri Mondene 01 mart.
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Stiri Mondene 01 mart.
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri
ObservatorNews.ro
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
KanalD.ro
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina

Politic

Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii
Fanatik.ro
Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului