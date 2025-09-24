Inspirată de această filozofie, Birra Moretti® a creat platforma de comunicare Live Birra Moretti, prin care îi invită pe oameni să pună pauză agitației zilnice și să redescopere bucuria de a fi prezenți. Masa devine spațiul unde comunitățile se întâlnesc, iar berea catalizează plăceri simple, dar memorabile.

După un prim eveniment în care mâncarea a fost în centrul experienței, seria Live Birra Moretti a continuat cu La Grande Cena, un eveniment care a pus accent pe conexiunea autentică. Pe strada Constantin Esarcu din București a fost amplasată o singură masă lungă, la care s-au așezat creatori de conținut, comunitățile lor și trecători curioși, care s-au alăturat firesc, ca și cum ar fi făcut parte dintotdeauna din aceeași comunitate.

Chef Roxana Blenche a moderat seara, iar atmosfera a fost animată de Cătălin Rizea, Cosânzenele, Oase și Umblu Vandra, care au adus povești și voie bună. Fiecare creator a venit însoțit de câștigătorii concursurilor desfășurate pe Instagram, transformând evenimentul într-o experiență colectivă și autentică. Participanții au avut ocazia să surprindă momente din propria perspectivă, în cadrul unui concurs UGC desfășurat chiar la fața locului.Punctul culminant al serii a fost momentul surpriză: membrii trupei Ad Libitum, aflați incognito printre invitați, s-au ridicat la un semn și au început să interpreteze live piese italienești, transformând strada într-o scenă vibrantă.

„Ceea ce a făcut evenimentul La Grande Cena memorabil a fost naturalețea cu care totul s-a legat – poveștile spuse la masă, gusturile, muzica și energia oamenilor. A fost ca și cum timpul s-ar fi oprit pentru ca noi să ne bucurăm pe deplin de moment. Pentru noi, aceasta este esența Live Birra Moretti: să aducem laolaltă oameni și să creăm contexte în care conexiunile se nasc firesc. Ne dorim ca fiecare participant să fi plecat acasă nu doar cu amintirea unei seri frumoase, ci și cu dorința de a adăuga un strop din filozofia Live Birra Moretti fiecărui moment.” – Cristina Radu, Marketing Director HEINEKEN

La Grande Cena a marcat al doilea capitol al poveștii Live Birra Moretti. În curând, un nou eveniment va continua această serie dedicată bucuriei de a fi împreună.

HEINEKEN este compania producătoare de bere cu cea mai extinsă prezență din lume. Recunoscut pentru brandul Heineken®, grupul are un portofoliu de peste 300 de mărci de bere și cidru internaționale, regionale și locale. La nivel mondial, suntem prezenți în peste 70 de țări, iar cei peste 80.000 de colegi aduc la viață valorile companiei noastre: Pasiunea pentru consumatori și clienți, Curajul de a visa și fi pionieri, Grija pentru oameni și planetă, Bucuria de a trăi.

În România, oferim un portofoliu divers de mărci de bere și cidru, majoritatea fiind produse în cele trei fabrici locale din Craiova, Ungheni și Miercurea Ciuc. Angajamentul nostru față de piața locală se reflectă nu doar prin diversitatea de branduri, ci și prin acțiunile noastre: avem 1.100 de angajați în România, ne aprovizionăm de la furnizori locali cu peste 70% din ingrediente și suntem dedicați agendei noastre de sustenabilitate, Brew a Better World 2030.

Cele mai recente informații despre activitatea HEINEKEN România sunt disponibile pe www.heinekenromania.ro și pe LinkedIn.

Sursa foto: HEINEKEN România

