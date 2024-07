In aceasta seara la Kristal Glam Club (str. J.S. Bach, nr. 2) soseste la pupitrul de DJ Boy George, idolul muzical al multor generatii din ultimii 20 de ani si lider al faimosului grup Culture Club. Artistul britanic in varsta de 44 de ani, al carui nume real este George O’Dowl, va incinge atmosfera cu incepere de la ora 23.00.

Boy George s-a lansat la inceputul anilor ’80, in Londra, ca adept al curentului muzical „New Romantic”, socand prin aparitiile sale excentrice. In 1982 a format grupul Culture Club, cu care a cunoscut gloria, prin hituri precum „Karma Chameleon” sau „Do you really want to hurt me”. Destramata in 1986, formatia a fost reinfiintata de Boy George in 1999, intre timp acesta cunoscand succesul si ca artist solo, cu piese ca „Everything I own”.

