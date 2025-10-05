Prețuri și oferte pentru 2026

Angelica Chirica, manager de marketing și promovare pentru piața românească a hotelului, a explicat: „Hotelul a decis, ca în fiecare toamnă, să majoreze prețul cu nu mai mult de 20%. Dar turistul nu va fi afectat foarte mult dacă își va face rezervare profitând de early booking.”

În 2026, un pachet all-inclusive pentru doi adulți și un copil sub 12 ani va costa de la 750 de euro în luna mai, comparativ cu 550 de euro în 2025. Chirica subliniază importanța rezervărilor timpurii: „În această perioadă, turistul poate să își achiziționeze pachetele de cazare în hotelul nostru, pentru vara lui 2026, cu reduceri de până la 40%.”

Reducerile early booking sunt disponibile până la 31 noiembrie, cu o a doua etapă până la 31 decembrie. După ianuarie, prețurile vor crește.

Impactul inflației

Chirica a clarificat că majorarea nu este legată de adoptarea monedei euro de către Bulgaria: „Noi, hotelierii, oricum eram plătiți în euro, noi suntem obișnuiți cu prețurile în euro, iar turiștii români oricum primeau informațiile despre prețuri și în euro.”

Ea a adăugat: „Prețurile au crescut foarte mult, în fiecare săptămână se adaugă la preț, de aceea hotelierii nu mai pot susține prețurile la fel ca în această vară.”

Hotelul se adresează în principal pieței românești, cu 80% dintre turiști fiind români. Restul provin din Israel și Bulgaria. În 2025, resortul a înregistrat o creștere a numărului de turiști din Israel, Franța și Spania.

Personalul hotelului include angajați bulgari, ucraineni și turci.

Turism în Bulgaria

Conform Institutului Național de Statistică din Bulgaria, numărul vizitatorilor străini în țară a crescut cu 6,3% în august 2023, ajungând la aproximativ 2,3 milioane. Românii reprezintă cel mai mare grup de turiști (31%), urmați de germani (20%).

Cetățenii UE au constituit 60% din totalul vizitatorilor străini. Din țările non-UE, Turcia a furnizat cel mai mare număr de turiști.

În august 2025, cele mai mari grupuri de vizitatori străini au provenit din România (423.800), Turcia (335.800) și Germania (264.900).

