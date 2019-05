Călătorie exotică pe Coasta de Est a Americii, la tariful redus de 1999 euro! (PUBLICITATE)

Dacă ți-ai propus să descoperi țara tuturor posibilităților poți lua în calcul un circuit de 11 zile de la Europa Travel, ce beneficiază acum de o reducere specială de până la 500 de euro din tariful standard de 2499 euro/persoană! În turul pe Coasta de Est a Americii vei putea vizita orașe precum New York, Washington D.C., Charleston, Savannah sau Miami, dar și alte locuri deosebite în excursii opționale, cum ar fi Bahamas.

Metropole dominate de zgârie nori: New York și Washington D.C

Pătrunde în Lumea Nouă și trăiește visul american în New York, metropola care nu doarme niciodată. Turul ghidat al orașului îți scoate în cale cele mai cunoscute dintre atracțiile sale. Nu vor lipsi zgârie norii impozanți ca Empire State Building sau Chrysler Building și bulevardele aglomerate pline de reclame luminoase, precum Avenue 5th sau Times Square, ce îți vor da impresia că ești parte dintr-un film de pe Broadway.

Descoperă și celebrul Wall Street din Manhattan, considerat cel mai important centru financiar din Statele Unite, iar la sfârșitul serii poți face opțional o excursie la Staten Islands, o zonă verde plină de atracții și localuri, ideală pentru relaxare. Continuă cu explorarea cartierelor Greenwich Village, cunoscut pentru viața de noapte fulminantă și Soho, cochet și pastelat preferat îndeosebi de către romantici.

După ce ai explorat marea metropolă te vei putea bucura de o altă experiență la Cascada Niagara, o minune a naturii formată din trei căderi de apă spectaculoase ce dau naștere unui număr impresionant de curcubeie. Niagara se întinde între statul New York și provincia canadiană Ontario, și adună în fiecare an 15 milioane de turiști. Croaziera de pe lângă Cascadele American Falls și Bridal Veil Falls îți oferă șansa să admiri îndeaproape jocurile de lumini de sub ceața groasă și zgomodul produs de cei 155 mil. de litri de apă ce cad de la o înălțime de 56 metri.

Circuitul continuă cu Washington D.C, capitala Statelor Unite ale Americii, locul celor mai fotografiate monumente, unde s-a scris istoria celui mai libertin popor al lumii. Capitol, unde se află sediul Senatului și Casa Albă, reședința oficială a președintelui american sunt doar câteva dintre simbolurile locului. În turul ghidat ai ocazia să vezi și unele dintre cele mai prestigioase muzee ale districtului, ce fac parte din complexul Smithsonian Institution.

Nu poți rata nici Memorialul Lincoln, dedicat celui mai iubit președinte american Abraham Lincoln. Statueta de marmură este înconjurată de 36 coloane reprezentând câte un stat american ce exista la acea dată când Lincoln a condus America.

Locuri romantice și exotice

Considerat unul dintre cele mai romantice orașe, Charleston din Carolina de Sud nu putea fi ratat în circuitul de la Europa Travel. Centrul istoric cu superbele conace ridicate începând cu secolul al XVIII lea și impozantul Fort Sumter de pe malul oceanului sunt doar câteva dintre atracțiile locului. Nu departe de Charleston, tot pe coasta Atlanticului se întinde boemul oraș Savannah remarcabil prin farmecul său istoric tipic georgian. Cele mai bune exemple ale acestui stil arhitectural le vei descoperi în zona istoricului Bull și pe străzile lăturalnice, unde se ridică Primăria, Biserica Episcopală sau Casa Owens- Thomas ce funcționează ca muzeu dedicat sclavilor care au muncit aici.

Miami este unul dintre locurile de văzut măcar o dată în viață preferat mai ales de către tinerii în căutarea celor mai tari pertreceri, fiind remarcabil mai ales prin numărul mare de cluburi glam din South Beach și hotelurile moderne. La fel de interesante sunt somptuoasele vile din Cartierul Art Deco, promenada înțesată de palmieri, plajele cu nisip fin din Miami Beach, cartierul colorat Little Havana sau Downtown Miami, centrul financiar înțesat de zgârie-nori și turnuri cu fațade de sticlă.

Europa Travel îți propune ca la finalul circuitului să optezi pentru o croazieră în Bahamas, unde te vei relaxa pe nisipurile fine și albe ale Insulei Grand Bahama și să te bucuri de shopping în magazine Duty Free.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

