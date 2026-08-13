Cât costă două nopți de cazare la mare și la munte de Sfânta Maria. Prețurile pot ajunge și până la 4.000 de lei

Weekendul poate deveni însă, chiar și pe ultima sută de metri, un bun motiv pentru o plecare de două zile, fie la mare sau la munte, fie într-o stațiune balneară sau într-o destinație potrivită pentru relaxare.

O analiză a ofertelor pentru perioada 14–16 august 2026, pentru două persoane, arată că încă există variante pentru bugete foarte diferite. Cele mai accesibile opțiuni identificate pornesc de la aproximativ 400 de lei pentru două nopți, în timp ce unele proprietăți ajung la peste 4.000 de lei pentru același sejur.

Litoralul rămâne una dintre alegerile firești pentru un weekend de august, însă turiștii care rezervă last minute pot găsi opțiuni și în destinații montane, stațiuni balneare, Delta Dunării sau orașe potrivite pentru un city break.

În oferta disponibilă în acest moment apar variante în Mamaia și Mamaia Nord, Poiana Brașov, Predeal, Brașov, Râșnov, Sovata, Băile Felix, Sulina, Dubova, Iași sau Timișoara.

„Sfânta Maria este în mod tradițional unul dintre momentele importante ale sezonului estival, însă anul acesta nu vorbim despre o minivacanță în adevăratul sens al cuvântului. Tocmai de aceea, ne așteptăm ca multe decizii de călătorie să fie luate foarte târziu, chiar cu una-două zile înainte de plecare. Vestea bună este că încă există disponibilitate, iar turiștii flexibili în privința destinației pot găsi opțiuni pentru bugete foarte diferite”, au spus reprezentanții Travelminit.

În cazul hotelurilor, pentru două persoane și două nopți, tarifele pornesc de la aproximativ 500 de lei în Iași și 760 de lei în Timișoara. Pentru un weekend în Băile Felix, prețurile pornesc de la aproximativ 1.000 de lei, în timp ce în Poiana Brașov există variante de la aproximativ 1.500 de lei, iar în Mamaia de la aproximativ 1.700 de lei pentru cele două nopți.

Și în cazul pensiunilor există opțiuni pentru bugete diferite. Pentru weekendul 14–16 august 2026, se pot găsi variante de la aproximativ 500 de lei în Sovata, 740 de lei în Predeal și 800 lei în Dubova. În Sulina, un sejur de două nopți pornește, în exemplele analizate, de la aproximativ 1.100 de lei, iar în Brașov de la aproximativ 1.300 de lei.

La nivelul întregii oferte analizate, cel mai mic tarif identificat pentru perioada 14–16 august este de aproximativ 400 de lei pentru două persoane și două nopți, în Timișoara. La polul opus, unele variante de cazare din Mamaia Nord depășesc 4.000 de lei.

Diferențele mari de tarif arată că, în cazul rezervărilor last minute, flexibilitatea poate conta mai mult decât alegerea unei destinații anume. Cei care nu sunt fixați pe o anumită stațiune sau categorie de cazare au șanse mai mari să găsească o variantă potrivită bugetului chiar și cu foarte puțin timp înainte de plecare.

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