Cât costă kilogramul de cireșe pe Santorini

Libertatea a analizat prețurile principalelor fructe și legume de sezon vândute într-un minimarket din Kamari, una dintre zonele frecventate de turiștii români care ajung pe Santorini, pentru a arăta cât ajung să plătească, concret, românii care își cumpără produse de bază în vacanță.

Cât plătesc românii pe cireșe, căpșuni și roșii pe cea mai faimoasă insulă din Grecia, în plin sezon turistic
Foto: Libertatea

Cireșele Edessa, o zonă din Grecia cunoscută pentru acest fruct, sunt afișate la 8,50 euro pe kilogram într-un magazin din Santorini. Pentru un turist român, asta înseamnă aproximativ 44,50 lei pe kilogram. Este un preț care atrage atenția, mai ales pentru cei care compară automat costurile din vacanță cu cele din piețele sau supermarketurile din România.

Santorini nu este însă o destinație obișnuită. Produsele proaspete trebuie aduse pe insulă, cererea crește puternic în sezon, iar magazinele vând nu doar localnicilor, ci și turiștilor care cumpără rapid fructe, apă, gustări sau produse pentru micul dejun.

Cât costă o caserolă de 500 de grame de capșuni pe Santorini

Căpșunile Ilia sunt vândute la caserolă de 500 de grame, cu 3,90 euro. În lei, prețul este de aproximativ 20,40 lei. Raportat la kilogram, căpșunile ajung la 7,80 euro/kg, adică aproximativ 40,90 lei/kg. Este un reper util pentru turiști, mai ales pentru familiile care cumpără fructe zilnic pentru copii sau pentru gustări între plajă și cazare.

Cât plătesc românii pe cireșe, căpșuni și roșii pe cea mai faimoasă insulă din Grecia, în plin sezon turistic
Foto: Libertatea

În supermarketurile online din Grecia continentală, căpșunile grecești pot fi găsite și la prețuri mai mici. De exemplu, retailerul e-Fresh afișează căpșuni grecești la 2,08 euro pentru minimum 450 de grame, adică 4,622 euro/kg. Diferența arată cât de mult poate conta locul din care cumperi, mai ales pe o insulă turistică.

Struguri la 36 de lei și roșii cherry la aproape 26 de lei

Pe același raft sunt afișate și alte produse cumpărate frecvent de turiști. Strugurii albi fără sâmburi costă 6,90 euro/kg, adică aproximativ 36,10 lei/kg.

Roșiile cherry de Messinia sunt afișate la 4,90 euro, echivalentul a aproximativ 25,70 lei. Messinia este una dintre zonele agricole importante ale Greciei, aflată în Peloponez.

Cât plătesc românii pe cireșe, căpșuni și roșii pe cea mai faimoasă insulă din Grecia, în plin sezon turistic
Foto: Libertatea

Astfel, un coș simplu în Kamari, Santorini, cu un kilogram de cireșe, o caserolă de căpșuni de 500 de grame, un kilogram de struguri și roșii cherry, ajunge la 24,20 euro, adică peste 126 de lei. Și vorbim doar despre câteva fructe și legume. Fără apă, pâine, lactate, cafea, iaurt sau alte produse pe care turiștii le cumpără frecvent în vacanță.

De ce pot fi mai mari prețurile pe insulă

Santorini este o insulă stâncoasă, extrem de turistică, iar aprovizionarea este mai complicată decât în orașele mari de pe continent. O parte dintre fructe și legume vine din regiuni agricole cunoscute ale Greciei, precum Edessa, Ilia sau Messinia, apoi ajunge pe insulă prin lanțuri de transport care cresc costul final.

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Pentru turiști, aceste costuri apar direct la raft. Nu doar cina cu vedere la apus poate fi scumpă, ci și cumpărăturile mici de fiecare zi. O familie care cumpără zilnic fructe, apă, iaurt, pâine și câteva legume poate simți diferența după câteva zile de vacanță. De aceea, pentru românii care își fac bugetul înainte de plecare, prețurile din magazine sunt un detaliu important.

Unde pot plăti turiștii mai puțin

Pe Santorini, diferența de preț poate fi mare în funcție de locul din care cumperi. Supermarketurile mai mari, aflate de obicei pe drumurile principale sau în zone folosite și de localnici, pot avea prețuri mai bune decât magazinele mici din zonele turistice aglomerate.

Libertatea a verificat prețurile într-un minimarket din Kamari, una dintre zonele frecventate de turiștii români care ajung pe Santorini. Astfel de magazine sunt comode pentru cei cazați în apropiere, mai ales când au nevoie rapid de apă, fructe sau produse pentru micul dejun, dar nu sunt întotdeauna cea mai ieftină variantă de cumpărături.

Pe Santorini, prețurile pot varia mult în funcție de zonă. Magazinele mici aflate aproape de plaje, de punctele de belvedere, de străzile pietonale sau de cazările foarte căutate pot avea adaosuri mai mari decât supermarketurile mari, folosite și de localnici. Pentru turiștii români care stau mai multe zile pe insulă, o variantă mai bună poate fi aprovizionarea dintr-un supermarket mai mare, mai ales pentru apă, fructe, produse pentru mic dejun și gustări.

Cât de scump este, de fapt, față de Grecia continentală

Prețurile din Santorini nu trebuie citite ca o regulă pentru toată Grecia. Pe continent, aceleași produse pot costa mai puțin, în funcție de oraș, lanț de magazine, sezon și ofertă. În cazul căpșunilor, comparația este clară: într-un magazin online din Grecia, prețul poate coborî la aproximativ 4,62 euro/kg, în timp ce pe Santorini caserola de 500 de grame ajunge la echivalentul a 7,80 euro/kg.

La cireșe, diferența există și ea. AB Vassilopoulos, unul dintre marile lanțuri de supermarketuri din Grecia, afișează online cireșe grecești ambalate la 6,20 euro/kg, în timp ce în magazinul de pe Santorini cireșele Edessa costă 8,50 euro/kg. Asta nu înseamnă că toate magazinele au aceleași prețuri. Dar arată de ce turiștii trebuie să fie atenți la locul din care cumpără și la unitatea de vânzare: kilogram, caserolă sau bucată.

Un sfat simplu pentru o vacanță perfectă pe insulele Grecești

Pentru românii care merg pe Santorini în plin sezon turistic, cel mai util sfat este să nu se bazeze doar pe minimarket-ul cel mai apropiat de hotel. Cumpărăturile mici par neimportante, dar se adună repede.

Cireșe, căpșuni, apă, roșii, pâine, iaurt și cafea pot ridica bugetul zilnic mai mult decât se așteaptă mulți turiști. O oprire la un supermarket mai mare poate face diferența, mai ales pentru familii sau pentru cei care stau pe insulă mai multe zile.

Santorini rămâne o destinație spectaculoasă, dar și una în care vacanța trebuie calculată atent. Nu doar cazarea și restaurantele contează, ci și cumpărăturile simple, făcute într-o zi obișnuită de concediu.

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