Cât costă un tzatziki, o porție de souvlaki și o salată grecească la o tavernă din Santorini

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că preparatele culinare tradiționale sunt unul dintre elementele pe care turiștii le apreciază în Grecia. Românii nu fac excepție de la această „regulă” și dincolo de rețetele cu fructe de mare și pește, gyrosul, celebrul tzatziki și souvlaki sunt câteva dintre preparatele vedetă în sezonul turistic.

Una dintre cele mai vizitate insule din Grecia este și faimoasa Santorini, iar turiștii care ajung aici au o varietate de restaurante și taverne din care să aleagă.

Spre exemplu, pe cunoscuta insulă vulcanică, la o tavernă grecească din satul Kamari, preparatele tradiționale au prețuri diverse. Pentru o salată grecească, o porție de tzatziki și un souvlaki de pui servit alături de cartofi prăjiți, turiștii plătesc 28,50 euro.

Salata grecească costă 8,50 euro, souvlaki de pui alături de cartofi costă 14,50 euro și porția de tzatziki 5,50 euro.

Salata grecească, souvlaki de pui alături de cartofi și porția de tzatziki comandate la o tavernă grecească din Kamari, Santorini. Foto: Libertatea

Cât plătesc românii dacă mai adaugă și un pahar de vin și o apă la nota de plată

În cazul în care, la nota de plată se mai adaugă și băuturile, dar și un coșuleț de pâine, totalul va ajunge la aproximativ 35 de euro.

Apa mică este 1,50 euro, paharul de vin alb este 4 euro, iar pentru un coșuleț cu 3 pâinici prețul este de 1 euro.

În general, tavernele sunt preferate în locul restaurantelor de lux tocmai pentru că preparatele sunt tradiționale, porțiile de obicei sunt mai mari, iar turiștii se pot bucura și de o atmosfera autentică cu muzică grecească și cel puțin o pisică pofticioasă care se plimbă pe la mese.

Nota de plata pentru salata grecească, tzatziki, souvlaki de pui, vin și apă în taverna grecească. Foto: Libertatea

Cât costă o salată grecească, o porție de cartofi și o cafea într-un restaurant de lux de la malul mării

Kamari, una dintre cele mai populare stațiuni din Santorini și o destinație preferată de mulți turiști români, este considerată de unele recomandări bazate pe inteligență artificială mai accesibilă decât renumitul sat Oia. Cu toate acestea, în restaurantele de lux aflate chiar pe faleză, prețurile rămân ridicate.

Comparativ cu tavernele tradiționale, într-un local situat în zona centrală a stațiunii, un espresso cu gheață costă 5,50 euro, o porție de cartofi prăjiți este 7 euro, iar o salată grecească ajunge la 13 euro.

Pentru această comandă, care include cafeaua, salata și cartofii prăjiți, turiștii plătesc în total 25 de euro. Libertatea a verificat prețurile și am aflat cât plătesc românii pentru o salată grecească și o porție de cartofi și în Oia, cel mai cunoscut loc de pe Santorini.

Kamari este stațiunea cunoscută pentru plaja cu pietre negre

Situat în partea de sud-est a insulei Santorini, Kamari este unul dintre cele mai populare sate turistice din Grecia și o alegere frecventă pentru turiștii care preferă vacanțele la mare. Localitatea este renumită pentru plaja sa întinsă cu nisip și pietricele vulcanice negre, dar și pentru promenada de pe malul mării, unde se află numeroase taverne, restaurante, cafenele și magazine, inclusiv supermaketuri din care turiștii își pot cumpăra fructe și legume. Spre exemplu, în Santorini, un kilogram de cireșe costă 8.50 euro, iar jumătate de kilogram de căpșuni ajunge la aproape 4 euro.

Stațiunea se află la poalele muntelui Mesa Vouno și la aproximativ 10 kilometri de capitala insulei, Fira. De-a lungul anilor, Kamari s-a dezvoltat într-unul dintre cele mai bine organizate centre turistice din Santorini, oferind opțiuni de cazare pentru toate bugetele și facilități dedicate familiilor, cuplurilor și turiștilor veniți pentru plajă și relaxare.

Plaja din Kamari este una dintre cele mai cunoscute de pe insulă și a primit în repetate rânduri distincția Blue Flag, acordată pentru calitatea apei și serviciile oferite turiștilor.

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