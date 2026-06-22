Un studiu realizat recent arată că românii continuă să privească vacanța de vară ca pe o investiție în relaxare și timp de calitate petrecut alături de familie sau partener, iar destinațiile locale câștigă tot mai mult teren în fața escapadelor externe.

Într-un context economic în care gestionarea bugetului rămâne esențială, preferințele pentru vara acestui an conturează un profil clar al turistului român: pragmatic, atent la valoare, interesat de experiențe autentice și din ce în ce mai orientat spre rezervări flexibile.

Litoralul din România conduce în topul preferințelor din țară

În vara lui 2026, litoralul din România continuă să fie magnetul principal pentru vacanțele interne: 27,5% dintre respondenți îl indică drept regiunea preferată pentru sejururile estivale. În paralel, crește interesul pentru zone care oferă experiențe autentice și relaxare într-un ritm mai lent, precum Transilvania (21,5%) și Bucovina (11,4%), semn că românii caută tot mai mult natură, cultură locală și liniște.

Vacanța este și un moment petrecut alături de cei apropiați. Aproape jumătate dintre respondenți spun că, de obicei, călătoresc cu familia, iar 36,8% aleg vacanțele în cuplu, aspect care explică preferința pentru unități de cazare confortabile și servicii incluse.

Când vine vorba de cazare, românii nu aleg exclusiv în funcție de cost, după cum arată studiul celor de la Travelminit. Astfel, 32% preferă pensiunile, apreciate pentru atmosferă și flexibilitate, în timp ce interesul este împărțit între hotelurile accesibile, de 1-3 stele (23,8%), și cele cu facilități premium, de 4-5 stele (26,8%), ceea ce sugerează o polarizare între vacanțele eficiente ca buget și experiențele orientate spre confort.

În alegerea destinației, prețul rămâne principalul criteriu de decizie: 65,8% dintre respondenți spun că sunt influențați de tarifele avantajoase ale unităților de cazare. Cu toate acestea, vacanțele nu mai sunt evaluate exclusiv prin prisma costului.

Pentru 50% dintre respondenți, condițiile de confort și aspectul unității de cazare sunt decisive, iar 48,5% spun că serviciile incluse, precum micul dejun, accesul la piscină sau alte facilități, influențează alegerea finală. În plus, 41,2% țin cont de recenziile pozitive ale altor turiști, semn că încrederea și experiențele validate public contează mai mult ca oricând.

Bugetul rămâne însă factorul care modelează întreaga vacanță. 68,4% dintre respondenți spun că durata sejurului este stabilită în funcție de suma disponibilă, iar pentru un concediu de două nopți, aproape jumătate (48,5%) estimează un buget între 600 și 1.000 de lei, în timp ce aproape o treime încearcă să rămână sub pragul de 600 de lei.

Cardul de vacanță influențează alegerile turiștilor

Cardul de vacanță rămâne un instrument important în planurile de călătorie din 2026: 54,8% dintre respondenți spun că dețin un astfel de card, iar cei mai mulți plănuiesc să îl folosească activ în această vară.

Pentru mulți români, vacanța nu se limitează însă strict la suma disponibilă pe card: 79,2% dintre respondenți spun că vor combina cardul de vacanță cu plata prin card bancar sau numerar, ceea ce sugerează dorința de a extinde experiența de călătorie și dincolo de bugetul subvenționat.

În rândul deținătorilor de card, vara se anunță activă: 57,7% plănuiesc cel puțin două călătorii de minimum două nopți, iar aproape unu din cinci intenționează să călătorească de 3-4 ori.

Totodată, rezervările tind să fie mai flexibile: 41,2% spun că preferă o combinație între planificare și improvizație, în timp ce 33,6% caută cazări cu puțin timp înainte de plecare, sugerând o preferință tot mai mare pentru decizii adaptabile și oferte convenabile.

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