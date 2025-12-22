Băuturile festive și efortul necesar

Șampania s-a dovedit a fi cea mai ușor de ars băutură, necesitând doar 1.692 de pași sau 17 minute de mers pe jos pentru un pahar de 90 de calorii. Vinul și cidrul urmează îndeaproape, cu 2.256 de pași sau 23 de minute pentru 120 de calorii fiecare.

Mimoza, cu 140 de calorii, necesită 2.632 de pași sau o plimbare de 26 de minute. Un espresso martini, cu 160 de calorii, poate fi ars în 3.000 de pași sau jumătate de oră de mers.

Ciocolata caldă se situează pe locul trei în clasament, cu 3.647 de pași sau 36 minute de mers. Lichiorul de ouă și berea sunt în fruntea listei, necesitând aproximativ 39 de minute de mers pe jos fiecare.

Mâncărurile de Crăciun și efortul asociat

Studiul a analizat și mâncărurile festive specifice unei cine tradiționale britanice de Crăciun. Friptura de curcan s-a dovedit cea mai ușor de ars, o porție standard de 142 de calorii necesitând 2.858 de pași sau 29 de minute de mers.

Cartofii copți, cu 190 de calorii, necesită 3.572 de pași sau 36 minute de mers. Umplutura este cea mai solicitantă, o porție de 356 de calorii necesitând 6.693 de pași sau 67 de minute de mers.

Beneficiile mersului pe jos

Experții în sănătate recomandă creșterea numărului zilnic de pași pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, pierderea în greutate și stimularea bunăstării mintale. Deși obiectivul de 10.000 de pași pe zi este popular, cercetări recente sugerează că și eforturi mai modeste pot aduce beneficii semnificative.

Un studiu recent a arătat că o plimbare constantă de 15 minute pe zi poate reduce semnificativ riscul de boli de inimă și deces prematur. Participanții care au mers constant 15 minute zilnic au înregistrat o scădere a riscului de deces prematur cu până la 85%, comparativ cu cei care au mers doar în intervale scurte de cinci minute.

Cercetătorii au concluzionat că „modificări modeste ale tiparelor de pași, fără creșteri dramatice ale numărului de pași”, pot oferi beneficii semnificative pentru sănătate.

Pentru milioane de români, masa de Crăciun înseamnă mai mult decât mâncare: este un ritual al familiei, al revederii și al apartenenței. Însă, dincolo de emoție și tradiție, excesele alimentare, risipa și problemele medicale transformă sărbătorile într-un test pentru organism și buget. Medicii nutriționiști atrag atenția asupra greșelilor frecvente, iar sociologii explică de ce masa „plină ochi” nu este un obicei strict românesc.

