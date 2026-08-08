Atmosfera de la festival a fost cadrul perfect pentru ca influencerița să împărtășească cu comunitatea ei din mediul online câteva cadre de familie. În imaginile publice, cei doi părinți apar zâmbitori, extrem de atenți la micuța lor și preocupați ca ea să se bucure la maxim de momentele petrecute împreună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alături de fotografiile surprinse în cadrul evenimentului din Cluj-Napoca, Ioana Grama a transmis un mesaj profund legat de modul în care ea și Alex Tăgurean aleg să își crească fetița și să gestioneze relația post-divorț.

Ioana Grama: „Divorțul pune capăt unei căsnicii, nu unei familii“

Vedeta a subliniat că legătura de familie rămâne neafectată de separarea lor, prioritatea lor fiind copilul.

„Always here for her. Divorțul pune capăt unei căsnicii, nu unei familii. Pentru ea alegem respectul, liniștea și amintirile frumoase. Pentru că fericirea unui copil este mai importantă decât orice orgoliu!”, este mesajul sincer transmis de creatoarea de conținut în mediul online.

Cei doi și-au separat drumurile în urmă cu 5 ani, atunci când s-a oficializat divorțul, iar Ayana petrece timp atât împreună cu mama, cât și cu tatăl ei.

Reacțiile celor care îi urmăresc activitatea Ioanei Grama nu au întârziat să apară, aprecierea fiind unanimă pentru modul în care cei doi foști parteneri reușesc să lase la o parte orice neînțelegere din trecut. Apariția lor împreună la Untold demonstrează că echilibrul emoțional al micuței rămâne obiectivul lor principal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE