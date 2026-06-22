Temperaturi record în Franța: jumătate de țară sub cod roșu de caniculă

Franța se confruntă cu un episod de caniculă de o intensitate excepțională.

Serviciul meteorologic național, Météo-France, a anunțat duminică plasarea a 49 de departamente sub alertă roșie de caniculă pentru ziua de luni, 22 iunie, un record absolut de la introducerea sistemului de avertizare meteorologică, în anul 2004.

Europa, lovită de un nou val de căldură extremă: Franța a extins codul roșu de caniculă, meteorologii anunță temperaturi record
Franța a emis cod roșu de caniculă pentru milioane de oameni

Meteorologii avertizează că fenomenul „nopților tropicale” va continua și în zilele următoare, în special în marile aglomerări urbane, potrivit Le Parisien.

„Temperaturile minime vor fi frecvent cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius”, a transmis Météo-France, avertizând asupra unor „nopți dificile, mai ales în marile orașe”.

În același timp, valorile maxime vor continua să crească, urmând să atingă între 40 și 42 de grade Celsius în departamentele aflate sub alertă roșie.

Pe lângă cele 49 de departamente aflate sub alertă roșie, alte 40 sunt vizate de alertă portocalie, nivel care presupune deja adoptarea unor măsuri de precauție și limitarea activităților desfășurate în aer liber sau a efortului fizic intens. Restul celor șapte departamente din Franța metropolitană se află sub alertă galbenă.

Astfel, pentru prima dată de la introducerea sistemului de avertizare, niciun departament din Franța metropolitană nu este ferit de acest val de căldură extremă.

Alerta roșie ar putea fi extinsă marți și în alte departamente

Meteorologii avertizează că episodul de caniculă se va menține pe parcursul următoarelor zile, iar o scădere semnificativă a temperaturilor este puțin probabilă înainte de ultimele zile ale lunii iunie, inclusiv în zona Parisului. Potrivit Météo-France, alerta roșie ar putea fi extinsă marți și în alte departamente care se află în prezent sub cod portocaliu.

Specialiștii spun această a doua perioadă de caniculă care afectează Europa Occidentală în mai puțin de o lună ar putea avea „aceeași durată și intensitate ca valul de căldură din august 2003” și s-ar putea prelungi pe parcursul unei mari părți a săptămânii viitoare.

Vara anului 2003 a rămas în memoria europenilor drept una dintre cele mai severe din ultimele decenii, provocând mii de decese pe continent.

Căldură extremă și în Marea Britanie, Spania, Germania și Elveția

Și Marea Britanie se pregătește pentru un nou episod de caniculă. Potrivit Met Office, temperaturile vor crește semnificativ începând din acest weekend, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate luni și marți.

În Spania, autoritățile au emis alerte pentru căldură extremă care vor afecta o mare parte a țării începând de duminică, inclusiv Insulele Baleare.

Alerte de caniculă au fost emise, de asemenea, în Germania și Elveția, în condițiile în care temperaturile ridicate continuă să afecteze o mare parte a Europei.

Val de caniculă, dar și furtuni în România

Primul val de caniculă din acest an a venit în România, cu temperaturi care pot urca și până la 36 de grade Celsius. Potrivit uneii informări meteorologice esmise de ANM, valabilă până miercuri seară, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice, iar miercuri (24 iunie) în cele sudice.

Maximele termice vor fi cuprinse între 26…28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31…33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul teritoriului.

Luni, 22 iunie, în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării, marți (23 iunie) în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri (24 iunie) în centrul, sudul și sud-estul teritoriului local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

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