Temperaturi de până la 41 de grade Celsius au fost anunțate în mai multe zone din Franța

Canicula sufocantă atinge noi recorduri în Franța, unde 35 de departamente au fost plasate sub alertă roșie pentru duminică, afectând 26 de milioane de locuitori, potrivit AFP. Valul de căldură, al doilea din ultimele săptămâni, aduce temperaturi extreme și provoacă măsuri fără precedent pentru protecția populației. Reamintim că o cupolă de foc traversează Europa în acest moment, mai multe țări confruntându-se cu temperaturi extreme și zile caniculare.

Météo-France a anunțat că valul de căldură care cuprinde centrul și vestul Franței este de o intensitate excepțională, comparabilă cu episoadele severe din iulie 2019 și august 2003. Temperaturi de până la 41°C sunt așteptate, iar durata acestui fenomen rămâne incertă.

O alertă de cod portocaliu de caniculă este valabilă în restul Franței

Pe lângă zonele în alertă roșie, alte 45 de departamente se află sub alertă portocalie, ceea ce înseamnă că peste trei sferturi din populația țării resimte impactul caniculei.

Este pentru prima dată când 35 de departamente sunt plasate simultan sub alertă roșie, depășind recordul din iulie 2019, când 20 de departamente au fost afectate.

Ce spun francezii despre zilele cu temperaturi extreme

La Lyon, pe malurile râului Rhône, locuitorii încearcă să se răcorească. Jocelyne, o pensionară de 77 de ani, așteaptă deschiderea centrului acvatic Tony Garnier sub umbra unui platan.

„Îmi este poftă de apă, de răcoare. La piscină e altfel decât acasă, unde după un duș, în 15 minute, parcă n-ai făcut nimic”, a povestit ea, pentru sursa citată mai sus.

În Paris, Primăria a decis să lase parcurile și grădinile deschise pe timpul nopții pentru a le oferi locuitorilor un refugiu răcoros.

Evenimentele naționale din Franța sunt adaptate pentru zilele caniculare de vară

Canicula coincide cu celebrarea anuală a Zilei Muzicii, dar festivitățile vor fi adaptate pentru a proteja participanții. În departamentele aflate sub alertă roșie, consumul de alcool este interzis, iar autoritățile locale au emis instrucțiuni stricte.

La Gironde, unde temperatura poate ajunge la 40°C, prefecta Sophie Brocas a interzis manifestările în aer liber pe durata zilei, cu excepția concertelor organizate între orele 19.00 și 2.00.

În Paris și împrejurimi, 4.800 de polițiști și jandarmi, alături de 2.500 de pompieri, vor fi mobilizați pentru a asigura siguranța. Totodată, examenul de Bacalureat se amână din cauza valului de căldură extremă.

Defilările pe „quais bas” vor fi interzise pentru a preveni accidentele în Sena. La Lyon, organizatorii au asigurat că scenele vor fi amplasate în locuri umbrite, iar evenimentele vor începe după ora 18.00.

În alte regiuni, cum ar fi Châteauroux, autoritățile au anulat complet concertele din locațiile publice, dar au permis barurilor și restaurantelor să își desfășoare activitățile.

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