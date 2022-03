Există însă o categorie de cuvinte sau de fraze mai aparte, care au o caracteristică specială și care se regăsesc atât în limba română, cât şi în alte limbi.

Este vorba despre palindrom.

Ce este palindromul

Palindromul este un termen filologic care provine de la cuvintele grecești palin, care înseamnă „din nou”, şi dromos, care are sensul de „drum”.

Conform definiției din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, palindromul denumește un cuvânt sau un grup de cuvinte care poate fi citit de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga fără să-și schimbe forma și fără să-și piardă sensul.

Altfel spus, palindromul este un cuvânt simetric, adică este un cuvânt care se citeşte la fel indiferent de la care capăt porneşti.

De asemenea, unii oameni consideră că în categoria palindromurilor intră şi cuvintele care citite de la stânga la dreapta înseamnă un lucru, iar atunci când sunt citite de la dreapta la stânga își schimbă atât forma, cât şi înțelesul.

Când a apărut palindromul

Istoricii atribuie primele palindromuri poetului grec Sotades din Maronea (c. 276 î.Hr.), care a trăit în Egiptul Antic în timpul regelului Ptolemeu Philadelphul.

Legenda spune că Sotades a scris la acea vreme o satiră veninoasă la adresa lui Ptolemeu, iar acesta s-a înfuriat atât de tare încât a ordonat ca poetul să fie închis într-o ladă şi aruncat în mare. Din poemele lui Sotades nu s-au păstrat însă prea multe fragmente, iar acestea nu conţineau niciun palindrom.

Din perioada Greciei Antice ne-a rămas palindromul Nispon anomimata mi monan opsin. Acesta apărea pe fântânile publice și însemna „Să te speli de păcate, nu doar pe faţă”.

Acest palindrom avea să apară și mai târziu, în secolul al VI-lea d.Hr., însă scris diferi: Niyon anomhmata, mh monan oyin. Acesta a fost descoperit gravat pe un bazin din faţa moscheii Sfânta Sofia din Istanbul.

Palindromul era un termen cunoscut și în timpul Imperiului Roman. Cel mai cunoscut este In girum imus nocte et consumimur igni, care se traduce prin „Intrăm noaptea în cerc şi suntem consumaţi de foc”. Se spune că acesta descria acţiunea moliilor.

Un alt palindrom celebru latin Sator Arepo tenet opera rotas s-ar traduce, conform unor interpretări, prin „Cultivatorul Arepo ţine lucrul pe roată”. Textul a fost descoperit la Pompei, unde fusese îngropat în urma erupţiei vulcanului Vezuviu, în anul 79 d.Hr.

Acesta a fost scos la iveală sub forma unei formule magice inscripţionată pe pietre funerare, pe săbii și pumnale, precum şi pe unele obiecte de podoabă ca broşe și medalioane.

Exemple de palindromuri românești

Cele mai simple sunt palindromurile care au o singură silabă și care sunt alcătuite fie dintr-o vocală flancată de două consoane, fie dintr-o consoană încadrată de două vocale.

În prima categorie sunt incluse cuvintele BOB, CUC, COC, DUD, PUP, SUS, etc., iar în cea de-a doua intră cuvinte ca APA, UNU sau AȘA. Există și câteva prenume palindromice ca ANA, ADA, AVA sau OTTO, dar și nume precum ANINA.

Iată și alte exemple de cuvinte palindromice (unele dintre acestea scrise fără diacritice): ELENOFONELE, CALABALAC, AERISIREA, ROTITOR, ANILINA, ELEVELE, ATACATA, ROTATOR, APOCOPA, TARTRAT, ATASATA, ETAJATE, ETALATE, NAURUAN, CAIAC, COJOC, ETATE, MINIM, POTOP, REVER, SOIOS, TIVIT, VATAV, ZAGAZ etc.

Există și câteva fraze și expresii palindromice: ELE FAC CAFELE. ELE NE SEDUC CU DESENELE. ERA O TIPĂ RĂPITOARE. EL O SĂ FACĂ FASOLE. ERA SA POZEZ O PASARE. MARIA BEA, CA E BAIRAM. EL A GĂTIT AGALE. UIT SEC TOT CE ȘTIU etc.

În același timp, există şi palindromuri numerice de genul 575, 4664 sau 35653, precum și palindromuri calendaristice. Cel mai recent a fost chiar în aces an pe 22 februarie și se scrie 22.02.2022.

Exemple de palindromuri în alte limbi

Palindromuri nu există doar în limba română, ci şi în alte limbi. Multe dintre acestea sunt creaţii involuntare ale unor autori anonimi, dar unele sunt şi opera unor personalități din literatură şi din istoria universală. Iată câteva dintre acestea:

În limba engleză:

Madam, I’m Adam – Doamnă, sunt Adam

Able was I ere I saw Elba – Capabil am fost înainte de a vedea Elba (cu referire la Napoleon)

Tivoli I lov’ it ! – Tivoli, îl iubesc !

Red rum, sir, is murder! – „Romul roşu, domnule, este crimă!

În limba franceză:

Esope reste ici et se repose – Esop stă aici şi se odihneşte

Etna: lave dévalante – Etna: lavă ce se împrăştie

Et Luc colporte trop l’occulte – Iar Luc răspândeşte prea mult lucruri oculte (M. Laclos)

În limba germană:

Ein Esel lese nie – Un măgar nu citeşte

Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie – Un negru cu o gazelă nu tremură niciodată în ploaie (Schopenhauer)

În limba italiană:

I topi non avevano nipoti – Şoarecii nu aveau nepoţi

Ai lati d’Italia – Pe laturile Italiei

În limba spaniolă:

Dabale arroz a la zorra el abad – Abatele îi dădea orez vulpii

