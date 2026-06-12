Cum funcționează sistemul de clasificare a hotelurilor

Deși poate părea complex, sistemul de clasificare în stele este un ghid util pentru turiști. În general, numărul mare de stele indică un nivel superior al experienței oferite.

În Europa, standardizarea este reglementată de HOTREC (Hotels, Restaurants and Cafes in Europe), care a introdus un sistem unitar în 2004, oferind călătorilor o referință clară asupra calității așteptate.

„Clasificarea hotelurilor este un instrument de marketing important, bazat pe evaluări independente”, explică experții. Aceasta oferă o imagine clară a nivelului de confort și a serviciilor disponibile, facilitând alegerea locurilor de cazare.

Cerințele pentru fiecare nivel de clasificare

Hoteluri de o stea

Hotelurile de o stea sunt ideale pentru cei care caută cazare simplă. Acestea sunt dotate cu baie proprie în fiecare cameră, televizor, Wi-Fi gratuit, mobilier de bază și oferă curățenie zilnică. Oaspeții au, de asemenea, acces la băuturi și pot solicita produse de igienă de bază.

Hoteluri de două stele

Un hotel de două stele include, pe lângă facilitățile de bază, mic dejun inclus, lampă de citit, gel de duș, prosoape și opțiunea de plată cu cardul. Personalul trebuie să fie bilingv.

Hoteluri de trei stele

Hotelurile de trei stele oferă mai mult confort și servicii extinse, cum ar fi recepție deschisă cel puțin 14 ore, camere cu telefon, uscător de păr, oglindă cosmetică și minibar. În plus, există servicii de bagaje și curățenie, iar băuturile sunt disponibile în cameră.

Hoteluri de patru stele

Hotelurile de patru stele, clasificate ca „First Class”, oferă recepție deschisă 18 ore pe zi, lobby cu bar, mic dejun tip bufet și posibilitatea de a comanda room service. Camerele sunt echipate cu mobilier confortabil, cum ar fi fotolii, minibaruri și produse cosmetice premium.

Hoteluri de cinci stele

Luxul suprem este reprezentat de hotelurile de cinci stele. Acestea oferă recepție non-stop, concierge, room service disponibil 24 de ore, primire personalizată cu flori și cadouri, minibar complet utilat și servicii de curățare rapidă a hainelor. De asemenea, includ facilități de top precum serviciu de valet parking și transfer cu limuzina.

Cum se stabilește numărul de stele

În România, criteriile de clasificare se împart în două categorii: suprafață și echipamente (mărimea camerelor, mobilier, facilități sanitare) și criterii calitative (servicii și nivelul acestora). O vizită de inspecție, realizată de o firmă acreditată, evaluează conformitatea hotelurilor cu aceste standarde.

Pentru cei care doresc să își îmbunătățească clasificarea, modernizarea facilităților și diversificarea serviciilor sunt pași esențiali. Este important, însă, ca nivelul de servicii să fie adaptat la publicul țintă.

„Serviciile de calitate, curățenia, facilitățile și atitudinea personalului sunt factori care determină revenirea clienților și sunt la fel de importante ca numărul de stele pentru experiența oaspeților”, subliniază experții în turism.

Importanța clasificării pentru turiști

Pentru cei care călătoresc, clasificarea hotelurilor facilitează selecția. Indiferent dacă este vorba de un hotel accesibil de o stea sau de un complex de lux cu cinci stele, stelele oferă o imagine clară a ceea ce poate fi așteptat.

De asemenea, oferă o bază de comparație pentru a decide dacă un preț mai mare corespunde unor servicii mai bune sau unor facilități mai numeroase.

Fie că preferați o experiență de lux sau o cazare mai simplă, sistemul de clasificare în stele rămâne un ghid esențial pentru a găsi locul potrivit pentru ședere, indiferent de destinație.

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