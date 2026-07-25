Alexandru a murit după ce a salvat un copil din Lacul Garda

O stradă sau o piață din Corigliano Rossano, o comună în provincia Cosenza din regiunea Calabria, sudul Italiei, ar putea purta numele lui Alexandru Sorin Olaisiu, românul de 29 de ani care și-a pierdut viața în Lacul Garda după ce s-a aruncat în apă pentru a salva un copil de șapte ani.

Propunerea a fost înregistrată oficial la Primăria Corigliano Rossano de consilierul local din opoziție Giancarlo Bosco, care dorește ca gestul de altruism al tânărului să fie păstrat în memoria comunității.

Originar din România și stabilit la Corigliano Rossano, Alexandru a intervenit fără ezitare atunci când a observat un copil de șapte ani aflat în dificultate în apele Lacului Garda, în apropiere de Sirmione. Tânărul a reușit să îl aducă pe copil în siguranță spre ambarcațiune, însă imediat după aceea a dispărut în apă.

Tragedia s-a petrecut sâmbăta trecută, în apropierea plajei Giamaica din Sirmione, în timpul unei excursii cu barca organizate pentru un grup de turiști britanici. Operațiunile de căutare au continuat timp de cinci zile, iar joi, 23 iulie, trupul neînsuflețit al lui Alexandru a fost găsit de scafandrii pompierilor la aproximativ 25 de metri adâncime. „Primele reconstituiri vorbesc despre o intervenție imediată, născută din instinctul celui care nu calculează riscul atunci când există o viață de salvat”, a declarat Giancarlo Bosco.

Propunerea depusă la Primărie

Consilierul local consideră că atribuirea numelui lui Alexandru Sorin Olaisiu unei străzi sau unei piețe nu ar reprezenta doar un omagiu simbolic, ci o recunoaștere care să rămână în viața de zi cu zi a comunității.

„Sorin trăia în comunitatea noastră, lucra aici și, în momentul decisiv, a demonstrat cea mai înaltă valoare a cetățeniei, și anume responsabilitatea față de ceilalți. Este un exemplu de altruism care nu are pașaport, ci doar curaj”, a afirmat Bosco.

„Eroismul nu este un spectacol”

Potrivit inițiatorului, propunerea urmărește să păstreze vie memoria sacrificiului făcut de tânărul român și să ofere generațiilor viitoare un exemplu de solidaritate.

Giancarlo Bosco este de părere că gestul făcut de Alexandru Sorin Olaisiu demonstrează că „eroismul nu este un spectacol”, ci alegerea de a se pune între pericol și o persoană mai vulnerabilă.

Consilierul a subliniat și importanța integrării și a apartenenței la comunitate. „A atribui numele lui Sorin unei străzi înseamnă ca numele lui să însoțească pașii de fiecare zi ai celor care merg la școală, la serviciu, muncesc și trăiesc în orașul nostru. Este cea mai sobră și durabilă modalitate de a transforma durerea în responsabilitate colectivă, fără emfază, dar cu respect”, a spus Bosco.

Propunerea a fost transmisă administrației locale și organismelor competente, care urmează să analizeze procedura administrativă necesară. „Memoria, atunci când este împărtășită, devine educație civică. Fie ca gestul său să rămână nu ca o excepție pe care o celebrăm o singură dată, ci ca măsura a ceea ce așteptăm unii de la alții, în fiecare zi”, a concluzionat Giancarlo Bosco, potrivit Cosenza Channel.

Ancheta în cazul morții românului este desfășurată de Garda de Coastă, care trebuie să stabilească în detaliu împrejurările în care s-a produs tragedia.