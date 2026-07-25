Andra și Cătălin Măruță se bucură de o vacanță în Marbella, alături de cei doi copii ai lor. În timpul escapadei din Spania, prezentatorul TV i-a pregătit soției sale o surpriză romantică, organizând o cină într-un decor spectaculos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Andra și Cătălin Măruță se relaxează în Marbella

Andra și Cătălin Măruță au ales din nou Marbella pentru vacanța de vară. Cei doi petrec câteva zile în Spania alături de copiii lor, într-un loc care a devenit una dintre destinațiile lor preferate.

Familia revine frecvent în Marbella, unde deține și o locuință de vacanță, profitând de fiecare perioadă liberă pentru a se bucura de timp împreună.

Surpriza pregătită de Cătălin Măruță

În timpul vacanței, Cătălin Măruță a decis să îi pregătească Andrei un moment special. Prezentatorul a organizat o cină romantică într-un restaurant cu un decor elegant, astfel încât artista nu a trebuit decât să se pregătească pentru ieșire.

Îmbrăcată într-o rochie albă, Andra a fost surprinsă de atmosfera creată. Restaurantul le-a oferit un decor spectaculos, completat de muzică live și o priveliște deosebită. Gestul prezentatorului a demonstrat că, după aproape două decenii de căsnicie, cei doi continuă să își facă surprize și să își dedice timp unul celuilalt.

Mesajul transmis de Andra din vacanță

Artista a împărtășit și câteva imagini din timpul serii, însoțite de un mesaj despre bucuria momentelor petrecute împreună.

„Ne bucurăm de fiecare zi de vacanță, de fiecare apus și de fiecare seară petrecută fără grabă. Uneori, cele mai frumoase amintiri se nasc din momente obișnuite, într-un oraș frumos, alături de cei pe care îi iubești”, a scris Andra pe rețelele de socializare.

Marbella, destinația preferată a familiei Măruță

Marbella ocupă un loc special în viața familiei Măruță. Andra și Cătălin aleg frecvent această destinație pentru a se relaxa alături de copiii lor, departe de programul încărcat din România. Vacanța din această vară le-a oferit din nou ocazia să petreacă timp împreună, iar cina organizată de Cătălin Măruță a fost unul dintre momentele speciale ale escapadei din Spania.