O simplă indigestie, o entorsă sau un zbor anulat, micile incidente pot transforma concediul de vis într-un coșmar financiar. Iată ce trebuie să știi ca să pleci la drum cu adevărat relaxat și cum să alegi asigurarea pentru călătorii în străinătate potrivită pentru tine.

Cardul European de Sănătate: Ce acoperă și când nu este suficient? 

Mulți români pleacă în țările Uniunii Europene încrezători că dețin Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) și sunt asigurați. Deși este un document util și gratuit, acesta are anumite limitări pe care este bine să le cunoști înainte de a trece granița:

  • Nu acoperă clinicile private: Cardul îți oferă acces doar la serviciile din sistemul public de stat. Dacă în stațiunea în care te afli există doar cabinete private, vei plăti totul din buzunar.
  • Fără servicii de repatriere: În caz de accident grav, costurile pentru transportul medical specializat înapoi în România nu sunt acoperite, putând ajunge ușor la mii de euro.
  • Nu există acoperire pentru situații neprevăzute apărute pe traseul până la destinație: Cardul European nu te ajută dacă pierzi valiza, dacă zborul are întârziere sau dacă mașina se strică pe autostradă.

Cât costă, de fapt, o asigurare pentru călătorii în străinătate?

Dacă o compari cu prețul serviciilor medicale din străinătate, unde o simplă consultație de urgență sau un tratament stomatologic poate depăși rapid câteva sute de euro, o asigurare pentru călătorii în străinătate poate însemna doar o mică parte din bugetul tău de vacanță – o investiție care îți poate oferi asistență medicală rapidă oriunde în lume. 

Prețul poliței se calculează simplu, în funcție de destinație, durata călătoriei, scopul și activitățile planificate. Se poate calcula direct pe site-ul Groupama, iar pe aceeași poliță poți adăuga mai mulți membri ai familiei, inclusiv pe cei minori. 

Sfatul medical oricând la îndemână: Chat Medical „ÎntreabăMedic”

Dacă alegi o asigurare de călătorie Groupama, ai acces nelimitat la serviciul „ÎntreabăMedic”. 

Imaginează-ți că ești într-o țară străină, nu vorbești limba locală și copilul tău face febră în toiul nopții. În loc să pierzi timpul căutând clinică, poți accesa chat-ul medical direct de pe telefon pentru a primi sfaturi și recomandări rapide de la medici români licențiați, la orice oră. 

Direct de pe telefonul mobil, prin aplicații precum WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram sau SMS, asigurații pot intra în contact la orice oră cu medici licențiați pentru a primi recomandări rapide și îndrumare de specialitate, reducând astfel timpul pierdut cu căutarea clinicilor și drumurile la unitățile medicale pentru întrebări minore. Tot ceea ce trebuie să aibă grijă clientul este să activeze serviciul în timp util, acesta necesitând un timp de 2-4 zile de la cererea de activare până la posibilitatea de a-l accesa.

Ce opțiuni suplimentare merită să pui pe listă? 

O asigurare face mult mai mult decât să acopere cheltuielile medicale, conform condițiilor contractuale. În funcție de stilul tău de călătorie, poți adăuga clauze extrem de utile:

  1. Acoperire STORNO: În cazul în care intervine o urgență medicală sau familială neprevăzută care împiedică plecarea,iar asiguratul se află în imposibilitatea de a mai pleca în călătoria programată, el își poate recupera sumele plătite avans, cuprinzând pachetul turistic sau costurile transportului, cazării, activități turistice, în limita sumei asigurate.
  2. Acoperire pentru pierderea sau întârzierea curselor aeriene sau a bagajelor: Oferă compensații financiare în caz de întârzieri semnificative, anulări sau pierderi ale zborurilor ori pierderea  bagajelor pe parcursul tranzitului aerian.
  3. Asistență Rutieră: O clauză indispensabilă pentru deplasările cu autoturismul, care poate oferi suport logistic și financiar (tractare, vehicul la schimb sau cazare temporară) în eventualitatea unei defecțiuni tehnice sau a unui accident pe traseu.
  4. Sporturi de agrement care pot fi practicate în funcție de sezonul ales (iarnă sau vară): Asigură decontarea directă sau rambursarea cheltuielilor medicale necesare pentru stabilizarea stării de sănătate în urma producerii unui accident în timpul practicării unui sport cu risc mediu/ridicat. 

Cum închei asigurarea? Simplu, în 4 pași, chiar și pe canapea 

Îți poți face asigurarea online pe site-ul Groupama în doar câteva minute: introduci detaliile călătoriei, alegi pachetul potrivit pentru tine, cu sume asigurate de 10.000, 30.000 sau 50.000 de euro, adaugi extra-opțiunile dorite și plătești securizat cu cardul. Primești polița instant pe e-mail și ești gata de drum!

Foto: Shutterstock

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