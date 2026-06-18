Totul a pornit de la o veste: brandul Silvercrest – electrocasnice și ustensile de bucătărie prezent de ani buni pe piața europeană – se găsește acum și în magazinele Kaufland din România, exact acolo unde îți faci cumpărăturile săptămânale. Ca să marcheze momentul, compania a ales să-l facă memorabil.

Damian Drăghici și artiștii care l-au însoțit au susținut două momente muzicale complet improvizate, a câte 20-30 de minute fiecare, în care au folosit produse Silvercrest drept instrumente. Fără partituri. Fără repetiții. Fără o schiță de aranjament stabilită în prealabil. Strict ceea ce se naște când un muzician cu zeci de ani de experiență primește în mână un obiect și i se spune: „Poți improviza?”. Și Damian Drăghici a improvizat. Ritmurile au fost alerte, energice, cu un soi de bucurie contagioasă în ele – genul de muzică pe care nu o analizezi, ci pur și simplu te prinde. Oamenii s-au oprit, s-au strâns în jur, au scos telefoanele, au început să filmeze, să râdă, să se uite unii la alții cu acea privire care transmite: „Tu știai de asta? Nici eu”. Unii au ratat metroul, dar a meritat.

Produsele cu care Drăghici a improvizat concertul nu erau recuzită de scenă – sunt exact ce găsești acum pe rafturile magazinelor Kaufland. Tigăile, oalele, ustensilele care au generat ritmurile sunt aceleași pe care le poți pune în coș când faci cumpărăturile săptămânale. Silvercrest a construit de-a lungul timpului o filozofie simplă: echipamentele de bucătărie trebuie să se simtă ca o parte naturală a vieții de zi cu zi – performante, fiabile, accesibile. Iar acum, prin prezența lor și în Kaufland, „accesibil” capătă un sens și mai concret: sunt la îndemână, fără un drum special, fără o căutare separată.

Bucureștiul a mai văzut concerte neașteptate. Niciunul însă cu instrumente pe care le poți pune în coș după aceea, la Kaufland.

Foto: Kaufland

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Viva.ro
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.RO
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
GSP.RO
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
Parteneri
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste
Tvmania.ro
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste

Eugen Tomac, premier desemnat

Domnule președinte, mă bag! Vreau să fiu premier desemnat
Opinii 10:07
Domnule președinte, mă bag! Vreau să fiu premier desemnat
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText
Politică 17 iun.
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
Parteneri
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Adevarul.ro
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se pregătește o lege susținută de PNL, USR și UDMR care trimite la închisoare șefii de club și arbitrii
Fanatik.ro
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se pregătește o lege susținută de PNL, USR și UDMR care trimite la închisoare șefii de club și arbitrii
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Emil Rengle se căsătorește cu Alejandro Fernandez. Unde va avea loc nunta celor doi: „O să dăm un chef mare”
Stiri Mondene 10:45
Emil Rengle se căsătorește cu Alejandro Fernandez. Unde va avea loc nunta celor doi: „O să dăm un chef mare”
Kate Middleton, victima unor „abuzuri deliberate” în timp ce se recupera după cancer. Ce au vrut să facă angajații spitalului cu dosarele ei medicale
Stiri Mondene 10:40
Kate Middleton, victima unor „abuzuri deliberate” în timp ce se recupera după cancer. Ce au vrut să facă angajații spitalului cu dosarele ei medicale
Parteneri
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
TVMania.ro
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
Armata are nevoie de oameni. Aproape 7.000 de posturi, scoase la concurs de MApN
ObservatorNews.ro
Armata are nevoie de oameni. Aproape 7.000 de posturi, scoase la concurs de MApN
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Libertateapentrufemei.ro
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Parteneri
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
GSP.ro
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
GSP.ro
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
Parteneri
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax.ro
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Redactia.ro
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale
KanalD.ro
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale

Politic

Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText
Politică 17 iun.
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Politică 17 iun.
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de fotbal a României
Fanatik.ro
Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de fotbal a României
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!