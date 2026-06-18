Totul a pornit de la o veste: brandul Silvercrest – electrocasnice și ustensile de bucătărie prezent de ani buni pe piața europeană – se găsește acum și în magazinele Kaufland din România, exact acolo unde îți faci cumpărăturile săptămânale. Ca să marcheze momentul, compania a ales să-l facă memorabil.

Damian Drăghici și artiștii care l-au însoțit au susținut două momente muzicale complet improvizate, a câte 20-30 de minute fiecare, în care au folosit produse Silvercrest drept instrumente. Fără partituri. Fără repetiții. Fără o schiță de aranjament stabilită în prealabil. Strict ceea ce se naște când un muzician cu zeci de ani de experiență primește în mână un obiect și i se spune: „Poți improviza?”. Și Damian Drăghici a improvizat. Ritmurile au fost alerte, energice, cu un soi de bucurie contagioasă în ele – genul de muzică pe care nu o analizezi, ci pur și simplu te prinde. Oamenii s-au oprit, s-au strâns în jur, au scos telefoanele, au început să filmeze, să râdă, să se uite unii la alții cu acea privire care transmite: „Tu știai de asta? Nici eu”. Unii au ratat metroul, dar a meritat.

Produsele cu care Drăghici a improvizat concertul nu erau recuzită de scenă – sunt exact ce găsești acum pe rafturile magazinelor Kaufland. Tigăile, oalele, ustensilele care au generat ritmurile sunt aceleași pe care le poți pune în coș când faci cumpărăturile săptămânale. Silvercrest a construit de-a lungul timpului o filozofie simplă: echipamentele de bucătărie trebuie să se simtă ca o parte naturală a vieții de zi cu zi – performante, fiabile, accesibile. Iar acum, prin prezența lor și în Kaufland, „accesibil” capătă un sens și mai concret: sunt la îndemână, fără un drum special, fără o căutare separată.

Bucureștiul a mai văzut concerte neașteptate. Niciunul însă cu instrumente pe care le poți pune în coș după aceea, la Kaufland.

Foto: Kaufland

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