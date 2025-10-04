Gradientul activității cerebrale

Cercetarea, identifică șase tipuri distincte de iubire, fiecare cu un impact diferit asupra creierului.

Tipurile de iubire sunt împărțite în două categorii principale: interpersonale și non-interpersonale. Categoria interpersonală include iubirea părintească, romantică, prietenia și iubirea față de străini. Categoria non-interpersonală se referă la iubirea pentru animalele de companie și pentru natură.

Cercetătorii au observat că activitatea cerebrală variază în funcție de gradul de intimitate al relației. Cu cât relația este mai apropiată, cu atât activarea cerebrală este mai intensă.

Zone cerebrale implicate

Studiul arată că nu există o singură zonă a creierului dedicată exclusiv iubirii. În schimb, se activează rețele dinamice interconectate. Toate tipurile de iubire activează sistemul de recompensă al creierului, care include zone subcorticale și circuite motivaționale.

De asemenea, sunt implicate rețelele cogniției sociale, care cuprind:

Rețeaua atenției întrupate, asociată cu sistemul neuronilor oglindă

Rețeaua empatiei

Rețeaua de mentalizare sau teoria minții

Particularități ale iubirii interpersonale

În cazul iubirii interpersonale, studiul a identificat activări specifice în anumite zone ale creierului:

Trunchiul cerebral este activat în toate tipurile de iubire interpersonală

Cerebelul prezintă o activitate crescută doar în cazul iubirii parentale și romantice

Iubirea pentru animalele de companie

Un aspect interesant al studiului se referă la iubirea pentru animalele de companie. La persoanele care dețin animale de companie, s-a observat o activare a joncțiunii temporoparietale, o zonă cheie a cogniției sociale. Acest lucru sugerează că legătura cu animalul de companie poate genera un răspuns cerebral similar cu cel al relațiilor umane.

