Limite de viteză și amenzi

Limitele de viteză în Slovacia sunt similare cu cele din alte țări europene, dar pot varia în funcție de zonă și tipul de drum. Este important de reținut că limitele pot fi modificate prin semne de circulație.

Amenzile pentru depășirea vitezei sunt graduale și pot ajunge până la 650 de euro pentru depășiri semnificative. De exemplu, pentru o depășire cu 7-10 km/h a limitei de 50 km/h, amenda este de 20 de euro, în timp ce pentru o depășire cu 56-60 km/h, amenda crește la 650 de euro.

În cazul depășirii cu peste 61 km/h a limitei legale, situația devine mai gravă, ducând la reținerea permisului și trimiterea cazului în instanță.

Reguli specifice de circulație

Slovacia are o politică de toleranță zero față de alcool și droguri la volan. Este strict interzis să conduceți sub influența acestor substanțe.

O regulă specifică Slovaciei este crearea unui coridor de urgență pe autostrăzi sau drumuri expres cu cel puțin două benzi pe sens în caz de aglomerație. Șoferii trebuie să-și manevreze vehiculele astfel încât să formeze acest coridor între benzi pentru a permite accesul vehiculelor de urgență.

De asemenea, tramvaiele care schimbă direcția au prioritate, indiferent dacă virează la dreapta sau la stânga, cu condiția să semnalizeze schimbarea direcției.

Echipament obligatoriu și restricții

În Slovacia, este obligatoriu să aveți luminile de întâlnire sau echivalentul acestora aprinse în timpul deplasării, chiar și pe timp de zi. În condiții de vizibilitate bună, se pot folosi și luminile de zi.

Șoferii sunt obligați să poarte echipament reflectorizant dacă părăsesc vehiculul și rămân pe carosabil în caz de urgență, cum ar fi defecțiuni sau accidente.

Folosirea telefoanelor mobile la volan este strict reglementată. În timp ce conduc, șoferilor le este interzis să țină în mână sau să folosească telefoane ori alte dispozitive electronice, cu excepția cazului în care utilizează un sistem hands-free. De asemenea, nu sunt permise alte activități care le pot distrage atenția de la șofat.

Accidente și incidente

În cazul unui accident rutier care implică răniri, decese, daune semnificative sau scurgeri de substanțe periculoase, este obligatorie apelarea poliției la numărul de urgență 112.

Pentru incidente minore, care nu se încadrează în categoria accidentelor rutiere, este necesar să completați un Formular European de Constatare Amiabilă (EAS).

Sancțiuni și amenzi

Încălcările regulilor de circulație pot fi sancționate prin avertismente, amenzi, suspendarea dreptului de a conduce sau confiscarea de bunuri.

Pe lângă amenzile pentru depășirea vitezei, există și alte sancțiuni specifice:

Conducerea pe banda de urgență: 1.500 euro

Aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii: 60 euro

Oprirea sau parcarea pe autostradă: 60 euro

Circulația pe banda din stânga când cea din dreapta este liberă: 60 euro

Nepurtarea căștii de protecție sau a centurii de siguranță: 60 euro

Slovacia este o destinație aparte din Europa Centrală, plină de istorie, tradiții autentice și peisaje superbe, de la munții Tatra și sate pitorești, la castele medievale și stațiuni cu băi termale sau pârtii de schi.