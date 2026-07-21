Milioane de tone de cereale ucrainene, blocate în depozite

Exporturile de cereale ale Ucrainei prin toate rutele importante de transport sunt aproape complet blocate, pe fondul atacurilor rusești asupra porturilor și navelor comerciale din Marea Neagră.

Deși autoritățile ucrainene și experții din domeniu au propus redirecționarea exporturilor către porturile de pe Dunăre și către rutele terestre prin Uniunea Europeană, traficul pe aceste direcții nu a crescut, ci, dimpotrivă, a înregistrat un declin. În același timp, producătorii ucraineni refuză să își vândă recoltele după scăderea accentuată a prețurilor oferite pe piață.

Potrivit publicațiilor ucrainene de specialitate Latifundist și Elevatorist, la 19 iulie, armata rusă a lovit cu trei rachete de croazieră nava comercială Golden Leo, care transporta cereale încărcate într-un port ucrainean. Nava, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau și aparține unui armator turc, a fost cuprinsă de flăcări după impactul rachetelor. Conform surselor citate, zece membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar opt marinari au fost salvați de echipele ucrainene de intervenție.

Cu o zi înainte, alte nave comerciale care navigau sub pavilionul statului Antigua și Barbuda au fost, de asemenea, atacate. În urma acestor incidente, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite.

În paralel, porturile Odesa și Ciornomorsk au fost vizate de atacuri cu rachete și drone.

Potrivit publicației Elevatorist, în primele două săptămâni ale lunii iulie, Rusia a lansat 23 de atacuri asupra porturilor maritime ucrainene și 17 atacuri împotriva navelor civile. În urma acestora, 11 persoane au murit și alte șapte au fost rănite.

Transportul pe Dunăre și prin Uniunea Europeană nu compensează blocajul

Blocarea porturilor de la Marea Neagră trebuia să fie compensată prin creșterea exporturilor pe Dunăre și pe rutele feroviare și rutiere către statele Uniunii Europene.

În realitate, aceste alternative nu au funcționat conform așteptărilor.

Potrivit companiei de analiză Asap Agri, tarifele pentru transportul pe Dunăre au crescut cu 3-5 dolari pe tonă, însă numărul navelor și al barjelor disponibile pentru transportul cerealelor este aproape inexistent. Doar o singură navă căuta încărcătură, solicitând însă un tarif de peste 10 dolari pe tonă.

Compania feroviară de stat Ukrzaliznyția a anunțat că în prima jumătate a lunii iulie au trecut prin punctele de frontieră vestice doar 127 de vagoane încărcate cu cereale, cu aproape 25% mai puține decât în iunie. La frontiera dintre Ucraina și Polonia au fost înregistrate, în medie, doar 13,7 vagoane, cu 8,6 mai puține față de luna precedentă.

Fermierii preferă să depoziteze cerealele

Potrivit comercianților citați de Elevatorist, după atacurile asupra porturilor o parte dintre transporturi a fost redirecționată către vest, însă fluxul exporturilor nu a crescut.

Aceștia pun situația pe seama prăbușirii prețurilor de achiziție oferite producătorilor.

Prețurile au scăzut cu 15-20 de euro pe tonă, iar numeroși fermieri și mari operatori agricoli au ales să depoziteze cerealele, considerând că vânzarea la nivelurile actuale nu mai este rentabilă.

În prezent, aproximativ 3 milioane de tone de cereale din recolta acestui an sunt deja stocate în depozite, iar în unele silozuri se mai află încă și cereale nevândute din sezonul precedent. Și morile și producătorii de furaje au redus prețurile de achiziție, mizând, potrivit articolului, pe faptul că blocarea exporturilor prin Marea Neagră îi va determina pe agricultori să accepte oferte mai mici.

Potrivit sursei citate, scenariul aplicat în 2023, când exporturile au fost redirecționate către vestul Europei, este mult mai greu de pus în practică în prezent.

Între timp, costurile de producție și de transport au crescut semnificativ, pe fondul scumpirii combustibililor și al efectelor războiului asupra pieței energetice. În aceste condiții, mulți agricultori preferă să aștepte o evoluție favorabilă a pieței, în loc să își vândă producția la prețurile actuale.

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