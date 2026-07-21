Femeia a decis să înceteze antrenamentele de dans la bară în apartamentul său, după ce o „sesiune“ nereușită a cauzat daune majore.

În timpul unui exercițiu de dans la bară, pe 6 iulie, Asha Gilbert a avut parte de un moment neașteptat: bara s-a desprins din tavan și a lovit un dispoziție de stingere a incendiilor.

Conform imaginilor surprinse în videoclip, apa a început să curgă imediat, inundând apartamentul femeii și pătrunzând ulterior în locuințele vecinilor de la etajele inferioare.

„Am fost șocată , m-am gândit: «Doamne, nu se poate întâmpla asta cu mine»”, a declarat Gilbert pentru postul de televiziune local KTRK.

Ea a precizat că bara fusese instalată cu doar 3 zile înainte de incident. O colegă i-l dăduse.

El a fost ceva de genul: «Hei, am această bară, o dau. O vrei?» Și eu i-am răspuns: «Da, absolut o vreau!».

„Nu ne-am gândit niciodată că bara ar putea lovi sprinklerul. Ne făceam mai multe griji că ar putea să lovească peretele”, a mărturisit femeia.

Întâmplarea nefericită a provocat daune considerabile, O mare parte din mobila lui Gilbert a fost distrusă și a trebuit să se mute temporar într-un alt apartament.

Cu toate acestea, vecina de la etajul inferior a reacționat cu calm, fără să provoace vreun conflict. „I-am explicat totul, iar ea a fost foarte, foarte înțelegătoare, pentru care îi sunt recunoscătoare”, a declarat Gilbert.

După acest eveniment, Gilbert a luat decizia de a renunța la antrenamentele de dans pe bară acasă.

„Nu voi mai face dans pe bară acasă”, a concluzionat ea.



