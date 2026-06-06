Germania este recunoscută pentru cultura sa a berii

Germania este recunoscută pentru cultura sa a berii, cu aproximativ 7.500 de mărci de bere și 50 de tipuri diferite, potrivit Asociației Germane a Berarilor. Pe lângă binecunoscutul Oktoberfest, care atrage anual milioane de vizitatori, orașul Munchen se mândrește cu o lungă tradiție a biergarten-urilor.

Cu toate acestea, planurile pentru un biergarten la 155 de metri altitudine pe unul dintre turnurile proiectului Paketpost-Quartier ar putea stabili un nou record mondial în lumea berăriilor.

Proiectul a fost propus încă din 2018

Deși proiectul a fost propus încă din 2018, acesta a întâmpinat numeroase critici. Locuitorii și organizațiile locale au exprimat îngrijorări cu privire la înălțimea turnurilor, impactul asupra mediului înconjurător și lipsa locuințelor accesibile.

Totuși, în ianuarie 2026, Tribunalul Administrativ din Bavaria a respins o plângere împotriva proiectului, oferind undă verde pentru demararea construcției în cartierul Neuhausen-Nymphenburg. Proiectul ar genera 1.200 de locuințe și ar crea în jur de 3.000 de locuri de muncă, potrivit declarațiilor grupului Büschl.

Paketpost-Quartier este conceput ca un exemplu de „oraș de 15 minute”, un concept urbanistic în care toate necesitățile zilnice să fie accesibile pe jos sau cu bicicleta, cu 4.000 de locuri de parcare disponibile pentru biciclete, un turn rezidențial de 65 de metri construit dintr-un mix de lemn și alte materiale, precum și alte clădiri destinate locuirii și birourilor.

Germania mai deține deja recorduri în acest domeniu

Deși ideea unui biergarten urban la înălțime este inovatoare, Germania mai deține deja recorduri în acest domeniu. Cel mai înalt biergarten din țară se află pe Zugspitze, cel mai înalt vârf montan german, la 2.962 de metri.

Cu toate acestea, diferența de context este evidentă: biergarten-ul de pe Zugspitze este un loc destinat turiștilor montani, în timp ce cel din Munchen ar face parte integrantă dintr-un proiect arhitectural urban.

Orașul Munchen găzduiește deja unul dintre cele mai mari biergarten-uri tradiționale din Germania, Königlicher Hirschgarten din Nymphenburg, cu o capacitate de 8.000 de locuri. În Franconia, orașul Forchheim se laudă cu celebrul Kellerwald, o zonă care cuprinde 23 de biergarten-uri individuale pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați.