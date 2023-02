Ceasuri de perete - cele mai interesante modele de ceasuri pentru bucătărie, living sau dormitor

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Deși este un produs care, aparent, nu prezintă o valoare prea mare într-o casă, din punct de vedere estetic, trebuie să știți că fiecare ceas de perete în parte este deosebit și special în felul său, ceea ce face să aducă un plus de valoare oricărei locuințe.

Drept urmare, în ziua de azi, oamenii nu mai cumpără astfel de ceasuri doar pentru a ști în permanență cât este ora, ci ca să-și decoreze locuințele. Și asta, deoarece, dacă este ales cu mare atenție, ceasul de perete nu va avea doar un rol informativ, ci va putea schimba în mod radical înfățișarea unei încăperi.

Cum să alegeți cel mai bun ceas de perete

Ceasurile de perete sunt achiziționate de obicei pentru a completa decorul bucătăriei, livingului ori a dormitorului, așa că alegerea celui mai bun și mai potrivit ceas de perete pentru locuința voastră nu trebuie lăsată la voia întâmplării.

Atunci când vă hotărâți să cumpărați un astfel de produs este bine să nu vă grăbiți și, totodată, să nu faceți o alegere pripită, pentru că, în caz contrar, ați putea regreta. Și asta, cu atât mai mult cu cât ceasul pe care îl veți alege va sta atârnat pe perete mult timp, iar cei care vă vor trece pragul își vor aminti de căminul vostru și prin prisma ceasului, bineînțeles dacă acesta este o piesă deosebită.

De aceea, înainte de a face această achiziție, îți recomandăm să te informezi cât mai bine în ceea ce privește oferta de pe piață, deoarece pe piață există o mulțime de modele, care diferă de la un producător la altul în funcție de formă, stil, culoare și funcționalitate (semnal sonor la oră fixă, alarmă, afișare dată, zi și secunde și telecomandă). Printre cele mai vândute ceasuri de perete pe piața locală se numără cele produse de brandurile Casio, Seiko, Kring Model și Mindblower.

Din punctul de vedere al modului de funcționare există trei tipuri de ceasuri de perete: mecanice, cu quartz și digitale. Modelele mecanice funcționează fără electricitate și dispun de un mecanism destul de complex, ceea ce face ca prețul de achiziție să fie destul de ridicat. Acestea sunt potrivite pentru cei care au locuințele amenajate în stil vintage.

Cele cu quartz sunt de departe cele mai populare datorită în special prețurilor accesibile, dar și pentru că sunt foarte bune, rezistente și durabile și nu au nevoie de întreținere specială. Acest model este recomandat pentru bucătărie sau pentru sufragerie.

Cea de-a treia categorie este cea a ceasurilor de perete digitale, care afișează ora în sistem electronic, astfel încât să poată fi citită cu ușurință de toată lumea chiar și pe timp de noapte și de la o distanță mai mare. Este un model care se potrivește de minune în casele realizate în stil contemporan.

Ceasuri de perete deosebite

Un model deosebit din gama ceasurilor de perete scumpe este Ceas Astronomic Grand Constantin Dardi, Natur, 55 cm. Proiectat și produs în România, acest ceas este realizat în întregime din lemn și are un design inedit. Este dotat cu 7 funcții active (4 h, AM/PM, zilele săptămânii, data, luna, anotimpul, semnele zodiacale și fazele Lunii), fiind potrivit pentru restaurante, baruri, hoteluri, birouri, instituții, dar și pentru o casă nouă. De asemenea, are marcaj foto-luminescent și mecanism cu quartz.

O piesă cu design elegant este Ceas de perete cu pendul rotativ AMS 7443, Quartz, Alb, Analogic, Clasic. Acesta este așezat pe o bază din lemn lăcuit, iar partea lăcuită din spate are un decor auriu antic, în timp ce cadranul și pendulul rotativ cu patru brațe sunt ascunse sub o cupolă de sticlă. Ceasul AMS este acționat de o mișcare cu quartz (cu baterie) cu funcționare lină, iar ora afișată pe cadran alb, cu cifre arabe, este ușor de citit.

Ceas decorativ de perete Anello Bianco, Pintdecor, Alb/Argintiu, 80x70cm a fost creat manual prin combinarea a trei caracteristici de bază: calitate, eleganță și precizie. Numele acestui ceas de perete impresionant provine de la structura circulară acoperită cu foiță de argint, care înconjoară o placă dreptunghiulară situată în centrul piesei, dându-i un aspect strălucitor. Rezultatul este un ceas de design funcțional și interesant, pentru casă și nu numai.

Ceasuri de perete 3D

Ceasul de perete cu un efect 3D Esperanza BOSTON nu doar indică ora, ci reprezintă în același timp și un element decorativ foarte frumos pentru orice încăpere, care oferă un efect 3D uimitor. Pe razele de înmulțire există cristale de diferite forme, astfel încât peretele pare decorat cu „diamante”. Datorită designului elegant, acest ceas dă o notă deosebită apartamentelor, birourilor, magazinelor și restaurantelor. Și, peste toate acestea, este și foarte precis.

Ceas adeziv pentru perete, Zola, 3D, aspect elegant și efect de oglindă, dimensiune între 60 și 130 cm, negru are un mecanism silențios și un design modern, cu efect tridimensional, ceea ce-l face un element decorativ potrivit pentru amenajări interioare în stil contemporan, minimalist. Cifrele din spumă peste care se aplică acril colorat lucios se aplică individual și se poate alege diametrul dorit, de până la 1,5 metri.

Un produs ideal pentru holul, dormitorul, livingul ori bucătăria dumneavoastră este Ceas de perete din sticlă Tulup, Model Nature Wave 3D Lines, 60 x 30 cm, Argintiu. Piesa este realizată dintr-un material foarte rezistent care îi conferă o durabilitate ridicată, iar manopera de primă clasă, cu atenție la detalii, a creat un aspect vizual unic. Ceasul din sticlă cu efect tridimensional are un imprimeu original și expresiv, care subliniază culoarea oricărui perete și se va potrivi perfect cu alte decorațiuni de perete.

Ceasuri de perete vizibile noaptea

Una dintre alegerile preferate ale celor care iubesc ceasurile de perete este Ceas de perete Casio IQ-64-3DF, ale cărui indicatoare sunt vizibile pe timp de noapte, fiind fosforescente. Această piesă cu design modern are carcasă rotundă din plastic cu diametrul de 30,5 cm, geam din sticlă, în timp ce mecanismul este silențios astfel încât persoanele deranjate de clasicul „tic-tac” va iubi acest ceas. Bateria de tip R6 are o durată de viață de apoximativ 12 luni, iar precizia este de +/- 20 secunde/lună.

Tot de la renumitul producător nipon vine și Ceas de perete Casio IQ-78-5DF Glow In The Dark, care are reperele arabe și indicatoarele pentru ore, minute și secunde fosforescente, ceea ce le fac vizibile pe întuneric. Carcasa este fabricată dintr-un plastic de calitate care imită lemnul și măsoară 30,5 cm în diametru, geamul este din sticlă, în timp ce logo-ul Casio se regăsește atât pe cadranul alb, cât și pe capacul din spate.

Datorită caracteristicilor sale luminescente și a cifrelor de mari dimensiuni, Ceas de perete silențios, analog, cu cifre și ace fosforescente, cadran alb cu argintiu poate fi citit și pe timp de noapte, cu condiția expunerii la lumina naturală pe timpul zilei. Grație mișcării acelor cu zgomot redus este potrivit și pentru încăperile în care ar trebui să fie liniște, precum dormitorul sau biroul. Ceasul are un design simplu și plăcut, capac dintr-o sticlă de calitate superioară și un mecanism cu quartz.

Ceasuri de perete rustice

Panourile decorative din lemn de stejar devin din ce în ce mai populare, iar Ceas de perete din lemn de stejar LAMELE 60cm introduce efectul de simetrie în living datorită lamelelor longitudinale acoperite cu ulei de lemn de înaltă calitate. Culoarea lemnului, la rândul sau, dă o notă aparte încăperii, în timp ce întregul ceas, dacă este înconjurat de mobilier modern și nuanțe discrete de gri, va crea o compoziție interioară la modă.

Ceas de perete din rondea de lemn gravat Yin Yang este un ceas deosebit, confecționat în întregime din rondele de lemn uscate la o temperatură normală, într-un interval de 2-3 luni pentru a se evita în acest fel crăparea acestora. Aceste rondele au un aspect natural și rustic, ceea ce fac ca acest ceas să fie ideal pentru persoanele care doresc decorațiuni naturale în casa lor.

Calendar de Perete Perpetuu din Lemn cu Ceas este o piesă confecționată din lemn nelăcuit, ceasul fiind singurul care are mecanism, în timp ce restul se reglează exclusiv manual. Fiind din lemn nelăcuit, învârtirea roților este greoaie. Acest ceas rustic poate fi o idee foarte potrivită pentru un cadou deosebit, indiferent de ocazie.

Ceasuri de perete vintage

Indiferent unde îl vei așeza, Ceas de perete vintage, multicolor, Ronyes, din lemn, 35 cm, va fi întotdeauna un punct de discuție. Datorită designului vintage, ceasul poate fi așezat pe orice perete, fie că este vorba despre dormitor, sufragerie, sală de calculatoare, cafenea, birou sau sală de ședințe. Având un diametru de 35 cm, ceasul cu cifre arabe poate fi citit cu ușurință de la distanță, indiferent de unghiul din care îl privești. Astfel, este ideal pentru persoanele vârstnice sau pentru cei cu vedere slabă.

Foarte potrivit pentru o bucătărie, pentru o cafenea ori pentru o ceainărie este Set Ceas perete cu 3 piese, tip ceainic, cu cești, vintage, Auriu Antichizat. Ceasul este realizat din material plastic de calitate, care reduce greutatea piesei, și are un design deosebit care îl transformă într-o decorațiune, fiind format din trei părți: una în formă de ceainic și două în formă de cești pe care apare inscripția „morning coffee”.

Ceas de perete retro, Zola, cu două fețe, diametru 112 mm, negru este un element decorativ unic, care conferă oricărei încăperi un aer vintage. Este realizat în stil retro, original și atemporal, ca proiect al celebrei Times Square din New York.

Conceput pentru persoanele care apreciază eleganța și interiorul rafinat, acest ceas este fabricat din materii prime de cea mai înaltă calitate, care garantează o durată lungă de viață, ceea ce permite utilizarea sa și în exterior.

