Ce înseamnă indicatorul 277.1

Indicatorul 277.1 a fost introdus odată cu modificarea Codului Rutier german (StVO), reformă care urmărește să crească siguranța circulației și să încurajeze utilizarea bicicletei.

De la intrarea în vigoare a noilor reguli, șoferii care depășesc bicicliști trebuie să respecte o distanță minimă laterală de 1,5 metri în localități și de 2 metri în afara localităților. Anterior, legislația prevedea doar obligația păstrării unei „distanțe laterale suficiente”. În prezent, indicatorul 277.1 poate semnala faptul că depășirea vehiculelor pe două roți este complet interzisă. relatează t-online.de.

Imagine generată cu AI

Denumirea oficială a indicatorului este „Interzicerea depășirii vehiculelor cu o singură urmă de către autovehicule cu mai multe urme și motociclete cu ataș”.

Pe scurt, acolo unde este instalat acest indicator, șoferii nu au voie să depășească bicicliștii. Excepția este reprezentată de bicicletele cargo cu trei roți, care sunt considerate vehicule cu două urme.

Regulile sunt prevăzute la articolul 5 alineatul (4) din Codul Rutier german.

Ce prevede legislația

Potrivit articolului 5 alineatul (4) din Codul Rutier german:

„Cel care intenționează să se încadreze pe banda de depășire trebuie să procedeze astfel încât să excludă orice pericol pentru traficul care circulă din spate. În timpul depășirii trebuie păstrată o distanță laterală suficientă față de ceilalți participanți la trafic. La depășirea pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de vehicule electrice ușoare cu autovehicule, distanța laterală minimă este de 1,5 metri în localități și de 2 metri în afara localităților. La intersecții și la intrările în intersecții, această regulă nu se aplică dacă bicicliștii au depășit prin dreapta autovehiculele aflate în așteptare sau s-au oprit lângă acestea. După efectuarea depășirii, conducătorul trebuie să revină pe banda din dreapta cât mai curând posibil. Cel care depășește nu are voie să împiedice deplasarea vehiculului depășit.”

Ce amendă riscă șoferii

Șoferii care nu respectă interdicția indicată de semnul 277.1 riscă o amendă de 70 de euro și un punct de penalizare în registrul de la Flensburg.

Există însă o excepție importantă. Dacă un șofer așteaptă cu autoturismul la o intersecție, iar un biciclist trece pe lângă vehicul sau se oprește în dreptul acestuia, nu este necesară respectarea distanței laterale minime prevăzute pentru depășire.

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