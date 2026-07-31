Ce înseamnă indicatorul 277.1

Indicatorul 277.1 a fost introdus odată cu modificarea Codului Rutier german (StVO), reformă care urmărește să crească siguranța circulației și să încurajeze utilizarea bicicletei.

De la intrarea în vigoare a noilor reguli, șoferii care depășesc bicicliști trebuie să respecte o distanță minimă laterală de 1,5 metri în localități și de 2 metri în afara localităților. Anterior, legislația prevedea doar obligația păstrării unei „distanțe laterale suficiente”. În prezent, indicatorul 277.1 poate semnala faptul că depășirea vehiculelor pe două roți este complet interzisă. relatează t-online.de.

Indicatorul rutier introdus în 2020 pe care mulți șoferi nu îl cunosc. Ce interzice și ce amendă riști dacă îl ignori, în Germania
Imagine generată cu AI

Denumirea oficială a indicatorului este „Interzicerea depășirii vehiculelor cu o singură urmă de către autovehicule cu mai multe urme și motociclete cu ataș”.

Pe scurt, acolo unde este instalat acest indicator, șoferii nu au voie să depășească bicicliștii. Excepția este reprezentată de bicicletele cargo cu trei roți, care sunt considerate vehicule cu două urme.

Regulile sunt prevăzute la articolul 5 alineatul (4) din Codul Rutier german.

Ce prevede legislația

Potrivit articolului 5 alineatul (4) din Codul Rutier german:

„Cel care intenționează să se încadreze pe banda de depășire trebuie să procedeze astfel încât să excludă orice pericol pentru traficul care circulă din spate. În timpul depășirii trebuie păstrată o distanță laterală suficientă față de ceilalți participanți la trafic. La depășirea pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de vehicule electrice ușoare cu autovehicule, distanța laterală minimă este de 1,5 metri în localități și de 2 metri în afara localităților. La intersecții și la intrările în intersecții, această regulă nu se aplică dacă bicicliștii au depășit prin dreapta autovehiculele aflate în așteptare sau s-au oprit lângă acestea. După efectuarea depășirii, conducătorul trebuie să revină pe banda din dreapta cât mai curând posibil. Cel care depășește nu are voie să împiedice deplasarea vehiculului depășit.”

Ce amendă riscă șoferii

Șoferii care nu respectă interdicția indicată de semnul 277.1 riscă o amendă de 70 de euro și un punct de penalizare în registrul de la Flensburg.

Există însă o excepție importantă. Dacă un șofer așteaptă cu autoturismul la o intersecție, iar un biciclist trece pe lângă vehicul sau se oprește în dreptul acestuia, nu este necesară respectarea distanței laterale minime prevăzute pentru depășire.

Vezi și: Semnul rutier pe care mulți șoferi îl confundă sau ignoră. Indicatorul a fost eliminat de pe unele drumuri europene

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
Elle.ro
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
gsp
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.RO
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
Vi-l amintiți pe atacantul spectaculos al Craiovei, Jeremie N'Jock? Cum l-a surprins pe Ionuț Luțu în vestiar
GSP.RO
Vi-l amintiți pe atacantul spectaculos al Craiovei, Jeremie N'Jock? Cum l-a surprins pe Ionuț Luțu în vestiar
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul.ro
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv
Fanatik.ro
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv
România riscă să piardă 800 de milioane de euro din PNRR
Financiarul.ro
România riscă să piardă 800 de milioane de euro din PNRR
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
ObservatorNews.ro
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.ro
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
Mediafax.ro
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Wowbiz.ro
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
A fost activat Planul Roșu pe A2, după o tamponare în lanț! Patru autovehicule și 12 persoane au fost implicate
KanalD.ro
A fost activat Planul Roșu pe A2, după o tamponare în lanț! Patru autovehicule și 12 persoane au fost implicate

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Cât de grav e rănit Adrian Ropotan după accidentul cu Dinamo 2: „Avea osul ieșit în afara brațului!” Exclusiv
Fanatik.ro
Cât de grav e rănit Adrian Ropotan după accidentul cu Dinamo 2: „Avea osul ieșit în afara brațului!” Exclusiv
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem