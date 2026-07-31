Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, perioadă mai puțin semnificativă pentru marile proiecte personale (casa a IX-a), dar mai delicată pentru deplasări, comunicare, studii în prima parte a tinereții (casa a III-a), unde influența conjuncției Nodului Sud al Lunii cu steaua regală Regulus, care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar în semnul Fecioarei, poate declanșa o perioadă dificilă.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, situații stringente produse de conjuncția planetei Neptun cu steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, iluzorie a lui Neptun cu o natură restrictivă, care va revela fie limitele nativului, fie blocajele venind de la instituții prin reglementările impuse, fie va provoca lipsa de bunăvoință a unor persoane străine care au un cuvânt de spus în respectivele secvențe de viață.

Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, relațiile de prietenie vor evolua în registrul normal. Din 7 august, după ora 9:08′, cele două case ale sănătății vor avea două provocări. Prima, născută din energia conjugată a celor trei planete din casa a XII-a, și a doua, provenind de la opoziția Marte/Lună Neagră.

Tenta specifică o va da, întreaga săptămână, opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite unor nativi să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat și, prin asta, contestate sau respinse.

Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector legate de viața de familie, casă, locuință, posesiuni funciare, locație; până pe 10 septembrie, ea va favoriza demersurile legate de primirea unor aprobări referitoare la statutul unora în afara țării (ședere pe termen lung, plecare la muncă, la studii sau definitiv din țară). Condiții favorabile unei reglementări salariale.

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